Μία σοκαριστική υπόθεση διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό που αφορά σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από οικιακή βοηθό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μητέρα της ανήλικης κατήγγειλε στις Αρχές την 24χρονη αλλοδαπή οικιακή βοηθό, μετά από στοιχεία που εξασφάλισε εναντίον της.

Η ύποπτη συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτηση της.

Διαβάστε επίσης:

Τρία χρόνια, 10 καταγγελίες σεξ. παρενόχλησης στην εργασία- «Τρύπια» νομοθεσία

Χειροπέδες στους δύο που επιχείρησαν να κτυπήσουν οδηγό με το βαν (ΒΙΝΤΕΟ)



