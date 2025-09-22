Δεν λένε να κοπάσουν οι αντιδράσεις που ξέσπασαν στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο αναφορικά με την επιστολή που θέλει το Ισραήλ να απαιτεί να καθαριστούν συνθήματα που είναι γραμμένα σε κυπριακούς τοίχους.

Ο γγ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου επανήλθε στο θέμα το πρωί της Δευτέρας με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ:

Όχι κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, το θέμα δεν έληξε! Πώς μπορεί, αλήθεια, να λήξει ένα θέμα, όταν μια Κυβέρνηση –η δική σας Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη– αντί να υπερασπιστεί την κυριαρχία της χώρας μας και την αξιοπρέπεια του λαού μας, μετατρέπει τον εαυτό της σε εντολοδόχο μιας άλλης χώρας και προωθεί τις εντολές της; Όχι, κύριε Υπουργέ, το θέμα δεν έληξε, γιατί δεν αποτελεί «ρητορική μίσους» η καταδίκη εγκλημάτων πολέμου· δεν αποτελεί «ρητορική μίσους» η καταδίκη μιας γενοκτονίας, στην οποία προβαίνει ένα κατοχικό κράτος που δολοφονεί αμάχους και παιδιά, που εκτοπίζει πληθυσμούς και παρανόμως εποικίζει: το κράτος του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.

Όχι, κύριε Υπουργέ, το θέμα δεν έληξε, γιατί αν σιωπήσουν οι φωνές που καταδικάζουν την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· αν σβήσουν οι φωνές που αντιστέκονται στην κατοχή και τον εποικισμό, που εκφράζουν αλληλεγγύη και υποστήριξη σε αγωνιζόμενους λαούς, τότε θα χάσουμε όλοι. Θα χάσουμε κι εμείς, κύριε Υπουργέ, που είμαστε θύματα εισβολής, κατοχής, εκτοπισμού και εποικισμού από την Τουρκία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ούτε εσείς, ούτε η Κυβέρνησή σας. Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, το θέμα δεν έληξε.