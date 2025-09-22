Σειρά επαφών όσον αφορά το Κυπριακό, διεθνή, ενεργειακά και διμερή θέματα έχει αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στην αμερικανική μεγαλούπολη για να συμμετάσχει στην 80ή Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου κοινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, ο κ. Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει, επίσης, σειρά επαφών με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, με ηγετικά στελέχη διεθνών οργανισμών, καθώς και με κορυφαίες επιχειρηματικές δυνάμεις στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’, καθώς και με ηγετικά στελέχη της Chevron και της Amazon.

Το μεσημέρι της 22ης Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στην Υψηλού Επιπέδου Διεθνή Σύνοδο για Ειρηνική Επίλυση του Παλαιστινιακού και την Εφαρμογή Λύσης Δύο Κρατών που θα λάβει χώρα στην έδρα του ΟΗΕ.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, το πρωί, ο κ. Χριστοδουλίδης θα παραστεί σε δεξίωση που παραθέτει ο ΓΓ των ΗΕ για τους αρχηγούς κρατών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης.

Το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί μαζί με την Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη στη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει, την ίδια μέρα, θα έχει χωριστές συναντήσεις,με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, ακαθώς και με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, αναδεικνύοντας την αταλάντευτη προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνή νομιμότητα και την ανάγκη για επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην έδρα του Οργανισμού, κατά την οποία θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΓΓ ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ακολούθως, θα παραθέσει γεύμα προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ (ΗΠΑ-Γαλλία-Κίνα-Ρωσία-Ην.Βασίλειο).

Θα συναντηθεί, επίσης, με τον Πρωθυπουργό της Κίνας, Λι Κιάνγκ, καθώς και με στελέχη της εταιρείας ExxonMobil.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον Διάδοχο του Θρόνου του Κουβέιτ, Σεϊχη Σαμπάχ Κχάλεντ Αλ Χαμάντ Αλ Σαμπάχ. Επίσης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόν Πασινιάν.

Το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου π κ. Χριστοδουλίδης θα παραστεί -όπως κάθε χρόνο- σε ομογενειακή εκδήλωση στο Terrace on the Park στο Κουίνς της Νέας Υόρκης που διοργανώνει η Ομοσπονδία Αμερικανοκυπριακών Οργανώσεων FCAO κατά τη διάρκεια της οποίας θα μιλήσει στους ομογενείς.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει την κοινή συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, την οποία συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες κατά την άτυπη Διάσκεψη της Νέας Υόρκης τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα αναχωρήσει την ίδια μέρα για την Κύπρο, θα συνοδεύεται στη Νέα Υόρκη από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Δώρο Βενέζη και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Στο μεταξύ, δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί στο Μανχάταν περιμετρικά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εν αναμονή της άφιξης των ηγετών και υψηλών αξιωματούχων που θα συμμετάσχουν στην 80ή Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

