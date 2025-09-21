Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης καλεί την κυπριακή κυβέρνηση να τερματίσει την, χωρίς όρια, συνεργασία με την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ειρήνη, το Συμβούλιο αναφέρει ότι «η τελευταία χερσαία επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας χαρακτηρίζεται από μαζικά εγκλήματα πολέμου κατά των αμάχων που εκτοπίζεται κατά εκατοντάδες χιλιάδες σε ήδη κατεστραμμένες περιοχές» και καλεί την κυπριακή κυβέρνηση «να τερματίσει την, χωρίς όρια, συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία ελέγχεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και να καταδικάσει τη διενεργούμενη γενοκτονία στην Παλαιστίνη».

Καταδικάζει επίσης την παντελή απουσία οποιασδήποτε ειρηνικής διαδικασίας για τερματισμό του πόλεμου στην Ουκρανία, τρία χρόνια μετά την έναρξη του με την εισβολή της Ρωσίας», προσθέτοντας ότι «η συνέχιση του αδιέξοδου πολέμου στην Ουκρανία και η επιμονή της ΕΕ για μετατροπή της Ευρώπης σε μία οικονομία πολέμου δαπανώντας δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, οδηγεί τους λαούς στην αβεβαιότητα και στο δρόμο της καταστροφής».

Πηγή: ΚΥΠΕ