Απάντηση εξέδωσε ο ΔΗΣΥ προς τον Οδυσσέα Μιχαήλιδη και ΑΛΜΑ.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός απορρίπτει κατηγορηματικά τη νέα εμμονική επίθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του «Άλματος», που προσπαθούν να κατηγοριοποιήσουν και να στιγματίσουν ανθρώπους ανάλογα με την εκπαίδευση τους, σπέρνοντας τον διχασμό γι άλλη μια φορά στην κοινωνία.

Που εμφανίζονται ως αυτόκλητοι διώκτες της διαφθοράς, ενώ η ανάρμοστη συμπεριφορά τους έχει ήδη κριθεί με ψήφους 8-0 από το ανώτατο συνταγματικό όργανο της Πολιτείας μας, το Δικαστήριο.

Εμείς είμαστε σαφείς: Για όποιον υπάρχουν ενδείξεις διαφθοράς, να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης, την οποία σεβόμαστε απόλυτα. Όσοι έχουν ήδη καταδικαστεί δεν δικαιούνται να κουνάνε το δάχτυλο στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Η κοινωνία γνωρίζει ποιοι υπηρετούν τους θεσμούς με υπευθυνότητα και ποιοι περιορίζονται σε υποκριτικά κηρύγματα.