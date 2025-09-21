Η ηγεσία του ΔΗΣΥ «επιδεικνύει τον υποκριτικό πατριωτισμό της», αναφέρει το Άλμα σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την αντίδραση του ΔΗΣΥ σε ανάρτηση του πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κώστα Χριστοφίδη.

«Όπως οι Φαρισαίοι της Βίβλου επιδεικνύουν με κάθε ευκαιρία τον ευσεβισμό τους (όχι την ευσέβειά τους), έτσι και η εθνοκάπηλη ηγεσία του ΔΗΣΥ, αναφερόμενη σε ανάρτηση του πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κώστα Χριστοφίδη, για την προνομιακή μεταχείριση του Πανεπιστημίου Αθηνών από το κράτος, επιδεικνύει τον υποκριτικό πατριωτισμό της (όχι την αγάπη της για το έθνος)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Τα ελληνικά πανεπιστήμια που θα δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο, ως τριτοβάθμια ιδρύματα ξένης χώρας είναι, φυσικά, ξένα πανεπιστήμια, όπως ξένα είναι τα κυπριακά πανεπιστήμια που θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα», σημειώνει μεταξύ άλλων το Άλμα, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το «να προικοδοτούνται με οικήματα και άλλως πως συγκεκριμένα πανεπιστήμια, όπως λ.χ. το ΕΚΠΑ, ενώ, συγχρόνως, να δένονται τα χέρια των κυπριακών δημοσίων πανεπιστημίων, συνιστά αδικαιολόγητη προνομιακή μεταχείριση, η οποία διαστρέφει τον ανταγωνισμό».

