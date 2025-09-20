Την έντονη αντίδραση του ΔΗΣΥ προκάλεσαν οι αναρτήσεις του πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, για το ζήτημα της έλευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο Χριστοφίδης έγραψε ότι «το Ελένειο είναι το εμβληματικό σχολείο της πρωτεύουσας. Ως Πρύτανης προσπάθησα πολύ να το λειτουργήσει το Παν/μιο Κύπρου ως πειραματικό. Μάταια! Σήμερα, με παρέμβαση του αρχιεπίσκοπου και με έναν πρόεδρο να συμπεριφέρεται ως νομάρχης "δωρίζεται" σε ξένο Πανεπιστήμιο. Ντροπή!».

Επίσης, σε άλλη ανάρτηση έγραψε: «πολλοί Κύπριοι στήριξαν το Παν/μιο Κύπρου, προσφέροντας δεκάδες εκατ. ευρώ σε δωρεές & χορηγίες. Αντίθετα, η Εκκλησία της Κύπρου δεν έδωσε ούτε ένα σεντ. Κάθε φορά που ζητήθηκαν κτίρια, η απάντησή της ήταν υπέρογκα ενοίκια. Σήμερα, μοιράζει κτίρια σε ιδιωτική εταιρεία του ΕΚΠΑ».

Η αναφορά σε «ξένο» πανεπιστήμιο προκάλεσε την αντίδραση του ΔΗΣΥ, ο οποίος σε ανακοίνωση αναφέρει ότι «

Με έκπληξη και αγανάκτηση διαβάσαμε την τοποθέτηση του συνιδρυτή του Κινήματος Άλμα, κ. Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, ο οποίος χαρακτήρισε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως «ξένο Πανεπιστήμιο».

Θυμίζουμε στον κ. Χριστοφίδη και στο Κίνημά του ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε για δεκαετίες το πνευματικό καταφύγιο των Κυπρίων. Εκεί μορφώθηκαν γενιές επιστημόνων, δασκάλων, γιατρών, δικηγόρων και πνευματικών ανθρώπων που στήριξαν και αναγέννησαν την Κύπρο. Και όλα αυτά, με δωρεάν εκπαίδευση και ανοιχτές πόρτες, χωρίς καμία διάκριση.

Το να αποκαλείται σήμερα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών «ξένο», αποτελεί προσβολή όχι μόνο για το ίδιο το ίδρυμα αλλά και για την κοινή μας ιστορική πορεία Ελλάδας – Κύπρου και τους δεσμούς παιδείας που μας ενώνουν.

Η δήλωση αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα τον κ. Χριστοφίδη και το Άλμα, αποκαλύπτοντας πολιτική μικρότητα, ασέβεια και έλλειψη ιστορικής μνήμης.

Η κοινωνία δεν ξεχνά ποιοι στάθηκαν δίπλα στην Κύπρο στα δύσκολα χρόνια. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι θεσμός-φάρος για τον Ελληνισμό και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το υποβιβάζει».

