Παίρνουν θέσεις μάχης, στήνουν ψηφοδέλτια και σχηματίζουν την προεκλογική τους ατζέντα τα κόμματα 8 μήνες, πριν τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Πρώτος κόβει την κορδέλα της προεκλογικής ο ΔΗΣΥ, έχοντας ανακοινώσει ήδη, έξι αριστίνδην υποψηφίους:

Πάρης Μάρκου, Επαρχία Αμμοχώστου

Δημήτρης Δημητρίου, Επαρχία Λευκωσίας

Τίνα Παύλου Επαρχία Λευκωσίας

Στάλω Βωνιάτη Επαρχία Λάρνακας

Αγγελική Ριαλά, Επαρχία Λεμεσού

Μιχάλης Κουνούνης Επαρχία Λεμεσο

Ενώ, εκτός, λόγω συμπλήρωσης των θητειών, μένουν ηχηρά ονόματα.

Ευθύμιος Δίπλαρος

Μάριος Μαυρίδης

Κυριάκος Χατζηγιάννης

Νίκος Τορναρίτης

Αβέρωφ Νεοφύτου

Με το πρώην μέλος του ΔΗΣΥ, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, άνοιξε τον χορό τον υποψηφίων του, το ΕΛΑΜ.

Περί τα μέσα Νοεμβρίου επιδιώκει να έχει έτοιμα τα ψηφοδέλτια του, το ΑΚΕΛ, το οποίο όμως καλείται να λύσει τον γρίφο των στελεχών πρώτης γραμμής, που δεν μπορούν να επαναδιεκδικήσουν έδρα, λόγω του ορίου θητειών.

Άριστος Δαμιανού

Γιώργος Λουκαΐδης

Άντρος Καυκαλιάς

Κώστα Κώστα

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Ανδρος Κυπριανού

Πλην όμως η Κεντρική Γραμματεία, μπορεί να επιλέξει δύο εξ αυτών δίδοντας τους, τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βουλή.

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί και η απόφαση της κεντρικής επιτροπής, του κόμματος της Αριστεράς, για το κατά πόσο θα επιλέξει τα έξι πρόσωπα, που θα περιληφθούν απευθείας στο ψηφοδέλτιο.

Σε πυρετό επαφών βρίσκεται το ΔΗΚΟ, με πρόσωπα εντός και εκτός του κόμματος.

Όπως πληροφορούμαστε υπάρχει ενδιαφέρον ωστόσο, δεν έχει καθοριστεί το όποιο χρονοδιάγραμμα, για ανακοινώσεις.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ψηφοδέλτιο άρχισε και στην ΕΔΕΚ, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται εντός του επόμενου μηνός.

Πολύ κοντά φαίνεται να είναι πάντως η συμφωνία και η ανακοίνωση του Λύσανδρου Λυσάνδρου, πρόεδρος του σωματείου Άρη Λεμεσού, ως υποψηφίου στην Επαρχία.

Εκτός, λόγω συμπλήρωσης των θητειών τους, μένουν:

Μαρίνος Σιζόπουλος

Ηλίας Μυριάνθους

Τον Νοέμβριο, αναμένονται οι ανακοινώσεις από πλευράς ΔΗΠΑ, ενώ το κίνημα οικολόγων προσανατολίζεται για τον Οκτώβριο.

Νέα μέτωπα άνοιξε στην Εζεκία Παπαϊωάννου, ο αποκλεισμός ηχηρών ονομάτων, από το ψηφοδέλτιο

Το ζήτημα του ψηφοδελτίου και το πολιτικό μέλλον των δύο βουλευτών, τέθηκε επί τάπητος σε χωριστές συναντήσεις, με τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος.

Τα πράγματα για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, φαίνεται να είναι ξεκάθαρα, καθώς όπως όλα δείχνουν, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κόμματος και δεν μπορεί να επαναδιεκδικήσει έδρα.

Πλην όμως το ΑΚΕΛ, όπως πληροφορείται το Σίγμα, δηλώνει έτοιμο να βρει τρόπους συνεργασίας με την Βουλευτή.

Την ίδια ώρα, το σκηνικό αναφορικά με τον Κώστα Κώστα, φαίνεται να παραμένει θολό.

Και αυτό διότι, οι εξαιρέσεις από τον αποκλεισμό λόγω συμπλήρωσης των θητειών, γίνονται, για τον πολιτικό πυρήνα του κόμματος.

Ο Κώστας Κώστα, ως μέλος του κόμματος, ενδέχεται να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.

Ο ίδιος μάλιστα, όπως πληροφορείται το Σίγμα, εξέφρασε στον Στέφανο Στεφάνου την επιθυμία του να υποβάλει υποψηφιότητα.

Αποτέλεσμα από τις συναντήσεις δεν υπήρξε, ωστόσο αναμένονται νέες επαφές.

Πάντως, οι ζυμώσεις στο ΑΚΕΛ, τράβηξαν, ωστόσο το βλέμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος απηύθυνε πρόσκληση, για συνεργασία στους δύο βουλευτές.

Και συγκεκριμένα, για να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του κινήματος ΑΛΜΑ.

Ο Κώστας Κώστα, με ανάρτησή του, δηλώνει ότι ξεκαθάρισε στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ότι δεν ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος με το κίνημα ΑΛΜΑ, ούτε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα.

Τόνισε δε, ότι αναμένει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για το κατά πόσο θα είναι υποψήφιος για 4η θητεία.

Στο κάδρο, βρίσκεται βεβαίως και ο διορισμός της Μαρίας Χριστοφίδου στην θέση της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος προκάλεσε δυσαρέσκεια στον ΔΗΣΥ.

Και αυτό διότι, η κυρία Χριστοφίδου, είναι στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ο ΔΗΣΥ, χαρακτήρισε την κίνηση ως μη φιλική, ενώ απάντησε και στις αιχμές, που άφηνε η νέα Επίτροπος, ότι δεν ήταν επιθυμητή υποψήφια, για το ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Αυτό που ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ήταν ότι κανένας δεν θα μπορούσε να την εμποδίσει από το να θέσει υποψηφιότητα.

Επικαλούμενη δε τις ποσοστώσεις, ανέφερε ότι θα ήταν αυτόματα υποψήφια.

Διαβάστε επίσης: Μέσα Νοεμβρίου ανακοινώνει ψηφοδέλτιο η ΔΗΠΑ - «Οι Κασσάνδρες θα διαψευστούν»