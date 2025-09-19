Μέσα Νοεμβρίου θα γίνει η ανακοίνωση του ψηφοδελτίου της ΔΗΠΑ για τις βουλευτικές εκλογές.

Ο Πρόεδρος του κόμματος, Μάριος Καρογιάν, θέτει ως πρωταρχικό στόχο την κατάρτιση ενός ισχυρού ψηφοδελτίου, που θα επαναφέρει στη ΔΗΠΑ τα ποσοστά επιτυχίας των εκλογών του 2021. Όπως ανέφερε, οι επαφές και οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το ψηφοδέλτιο θα ανακοινωθεί μέσα Νοεμβρίου.

«Η σκληρή δουλειά είναι το κλειδί για την επιτυχία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καρογιάν, υπογραμμίζοντας πως το ψηφοδέλτιο θα απαρτίζεται από δυνατά ονόματα και αξιόλογους υποψηφίους με πολιτική συγκρότηση και κοινωνική απήχηση.

Απαντώντας σε επικριτικά σχόλια και φήμες που θέλουν τη Δημοκρατική Παράταξη εκτός Βουλής, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ τόνισε πως «δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιοι μας θέτουν εκτός Βουλής. Και αυτή τη φορά, οι Κασσάνδρες θα διαψευστούν. Τα ποσοστά που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι χαμηλά, όμως πρέπει να αναλογιστούμε ότι σε 3.000 τηλεφωνήματα, απαντά μόλις το 10%. Υπάρχει κόσμος που δεν εκφράζεται δημόσια, αλλά ξέρουμε ότι είναι μαζί μας. Εξάλλου, δεν είμαστε ένα παραδοσιακό κόμμα με δεξαμενές ψηφοφόρων. Είμαστε ένα νέο κόμμα που συνεχίζει να κτίζει δομές, από το 2018 μέχρι σήμερα».

Ο κ. Καρογιάν τόνισε ότι η Δημοκρατική Παράταξη έχει ήδη προχωρήσει στη δημιουργία γυναικείας και αγροτικής οργάνωσης, ενώ διαθέτει ενεργό νεολαία. Παράλληλα, έχει σαφή πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. «Δεν είμαστε υπέρ του κεφαλαίου. Η στόχευσή μας είναι η μεσαία τάξη και αυτοί που υποφέρουν. Όλες μας οι εισηγήσεις κινούνται εντός αυτού του πλαισίου, για να στηρίξουμε τους δυσπραγούντες.»

Ο Μάριος Καρογιάν επανέλαβε με σαφήνεια ότι η ΔΗΠΑ σέβεται όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ωστόσο είπε πως «δεν υπάρχει κοινό έδαφος, ούτε οι απαραίτητες πολιτικές προϋποθέσεις για συνεργασίες. Δεν θα ήταν έντιμο να υπάρξει οποιαδήποτε συμπόρευση για καιροσκοπικούς ή ψηφοθηρικούς λόγους. Σε κομβικά ζητήματα, με κυριότερο το Κυπριακό, υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες που καθιστούν αδύνατη μια ουσιαστική και αποδοτική συνεργασία».

Τέλος, επανέφερε την πρότασή του για δημιουργία μετώπου συνεργασίας των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου, με στόχο να δοθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, πάντα στη βάση ειλικρίνειας, υπευθυνότητας και πολιτικής καθαρότητας.