Η Kυβέρνηση θα συνεχίσει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, γιατί μόνο έτσι η χώρα μας θα αλλάξει πραγματικά, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα έχει στο επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. «Είναι η ουσία της πολιτικής πράξης, εκεί όπου οι αποφάσεις μετατρέπονται σε απτά αποτελέσματα για την κοινωνία», σημείωσε ο Εκπρόσωπος

Πρόσθεσε ότι κάθε μεταρρύθμιση είναι μια επένδυση στο αύριο, «ένα βήμα για να γίνει η πατρίδα μας πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική, πιο κοντά στις ανάγκες του πολίτη».

«Γνωρίζουμε ότι οι αλλαγές δεν είναι ποτέ εύκολες. Προϋποθέτουν σκληρή δουλειά, συγκρούσεις με κατεστημένες νοοτροπίες, και αποφασιστικότητα για να σπάσουν αγκυλώσεις δεκαετιών. Όμως ακριβώς εκεί βρίσκεται το πραγματικό νόημα της πολιτικής: στο θάρρος να προχωράς μπροστά, ακόμη κι όταν γνωρίζεις ότι οι προκλήσεις θα είναι πολλές», συμπλήρωσε.

«Η διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη έχει κάνει σαφές ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σύνθημα, είναι πράξη. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο, γιατί μόνο έτσι η χώρα μας θα αλλάξει πραγματικά, θα γίνει πιο δίκαιη, πιο αξιόπιστη και πιο κοντά σε αυτό που αξίζουν και απαιτούν οι πολίτες της», κατέληξε η Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.