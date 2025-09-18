Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με αφορμή γνωμάτευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για τον νέο νόμο περί δημοσίων συγκεντρώσεων και παρελάσεων, διευκρινίζει ότι οι περισσότερες από τις συστάσεις του Οργανισμού έχουν ήδη ενσωματωθεί στο Σύνταγμα ή στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Παράλληλα εκφράζει πρόθεση να μελετήσει περαιτέρω τα υπόλοιπα ζητήματα και να προχωρήσει σε τυχόν τροποποιήσεις όπου χρειαστεί.

Ειδικότερα σε σχέση με την αναφορά ότι στον νόμο υπάρχουν υπερβολικά ευρείς ορισμοί, το Υπουργείο σημειώνει ότι αυτοί απαντώνται κατά λέξη στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε σχέση με την αναφορά σε υπερβολικές υποχρεώσεις στους διοργανωτές, οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για πράξεις τρίτων και κατ’ επέκταση να καταστούν υπόλογοι σε κυρώσεις, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι ο ίδιος ο νόμος δεν προνοεί οποιαδήποτε κύρωση στους διοργανωτές.

Περαιτέρω, σε σχέση με την αναφορά ότι ο νόμος δεν παρέχει δυνατότητα ένδικου μέσου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρινίζει ότι βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος προβλέπεται δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Επίσης, σε σχέση με την αναφορά για την επιβολή ποινών σε περίπτωση παράβασης προνοιών της νομοθεσίας, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οι ποινές που προβλέπονται αφορούν μόνο περιπτώσεις βιαιοπραγίας που, ούτως ή άλλως, συνιστούν αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου.

Πέραν από τα πιο πάνω, για κάποια επιμέρους θέματα που εγείρονται, πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να τα μελετήσει διεξοδικά, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να συναντηθεί με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, η οποία είχε ζητήσει τη σχετική γνωμάτευση από τον ΟΑΣΕ, προκειμένου να συζητήσει και προβεί σε όποιες τυχόν τροποποιήσεις ήθελε χρειασθεί στη νομοθεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ