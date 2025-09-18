Την τρίτη κοινή συνεδρία τους για τις φονικές πυρκαγιές του Ιουλίου στη Λεμεσό πραγματοποιούν σήμερα στις 9 το πρωί οι κοινοβουλευτιές Επιτροπές Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, υπό το φως και της χθεσινής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, με τη μεταφορά σε αυτό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρμοδιοτήτων δασοπροστασίας του Τμήματος Δασών.

Οι δύο προηγούμενες συνεδρίες των τριών Επιτροπών έλαβαν χώρα στις 5 και 29 Αυγούστου, με την πρώτη να επικεντρώνεται στις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών, καθώς και σε μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, και τη δεύτερη να εστιάζει στο ζήτημα του συντονισμού μεταξύ υπηρεσιών και φορέων του κράτους.

Σύμφωνα με τη σημερινή ημερήσια διάταξη, τα υπό συζήτηση θέματα κατά τη σημερινή συνεδρία περιλαμβάνουν την επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, την ανάγκη άμεσης αποζημίωσης και επαναδραστηριοποίησης των πληγέντων γεωργών και κτηνοτρόφων από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, τις καταστροφικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη αύξησης του κονδυλίου που διατίθεται για αναδασώσεις.

Επίσης, τον αντιπυρικό επιχειρησιακό σχεδιασμό του Τμήματος Δασών και τα προκατασταλτικά μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και μέτρα και ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία παράνομων σκυβαλότοπων.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, δήλωσε μετά τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως υλοποιείται η απόφαση της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη από το 2023 για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Πλαισίου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και αντιμετώπισης κρίσεων, φυσικών και ανθρωπογενών, με τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρχει ένας αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισης στο πρότυπο ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών.

Ακόμη ανακοίνωσε πως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας και τη μεταφορά των αρμόδιων Υπηρεσιών για αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων στο Υπουργείο αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι αποφασίστηκε η μεταφορά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Δεύτερον, αποφασίστηκε η μεταφορά του συνόλου των δραστηριοτήτων και του αντίστοιχου προσωπικού του Τμήματος Δασών που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ασχολείται και συμμετέχει σε δράσεις δασοπροστασίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η κ.. Πική ανέφερε ότι αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία θέσης Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος θα διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Ο Εθνικός Συντονιστής θα έχει τον γενικό συντονισμό όλων των Υπηρεσιών που θα μεταφερθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, περιλαμβανομένης και της Πολιτικής Άμυνας, για θέματα αντιμετώπισης φυσικών και άλλων φαινομένων καταστροφών», είπε.

Πρόσθεσε ότι στο ίδιο πλαίσιο θα επικαιροποιηθούν τα ειδικά εθνικά σχέδια και τα επιχειρησιακά σχέδια για φυσικές καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες και ανάγκες που δημιουργούνται με τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα αναπτυχθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ