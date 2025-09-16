Μια παραγωγική συνάντηση με γνώμονα τα αποτελέσματα είχαν στις Βρυξέλλες η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν.

«Ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας από τη Κύπρο τον Ιανουάριο του 2026, συζητήσαμε την ενεργειακή ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας, τη νομοθετική ατζέντα της Επιτροπής, καθώς και την οικονομικά προσιτή στέγαση», δήλωσε σε ανάρτηση της στο Χ μετά το πέρας της συνάντησης η κ. Ραουνά.

«Η ανταλλαγή απόψεων κάλυψε επίσης το Ευρωπαϊκό Πακέτο για τα Δίκτυα και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης, βασικά θέματα που θα προωθηθούν κατά τη διάρκεια της θητείας μας», πρόσθεσε η Υφυπουργός, τονίζοντας τη δέσμευση της Κύπρου «για μια στενή και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικών πολιτικών και απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες της ΕΕ».

Η Υφυπουργός βρέθηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Τρίτης, όπου έβαλε στο τραπέζι τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στέγαση.

