Στη μεγάλη επερχόμενη εθνική πρόκληση της ανάληψης από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 1η Ιανουαρίου 2026, αναφέρθηκε την Τρίτη, στην Πάφο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στη χώρα μας, είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, θα πραγματοποιηθούν 180 συναντήσεις, 33 εκ των οποίων αποφασίστηκε ότι θα πραγματοποιηθούν στην επαρχία Πάφου, αφήνοντας έτσι να αναδειχθούν όχι μόνο οι φυσικές ομορφιές του τόπου μας αλλά και οι αρετές και οι αξίες των ανθρώπων, του λαού μας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης μιλώντας σε ευρεία σύσκεψη με φορείς της Πάφου, της οποίας προήδρευσε, στο πλαίσιο της περιοδείας του σε Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου, είπε πως προσβλέπει και στη δική τους συνεργασία "για να έχουμε μια πετυχημένη Προεδρία, αποδεικνύοντας, ανάμεσα σε πολλά άλλα, και τις ομορφιές και τη φιλοξενία της χώρας μας".

Πηγή: ΚΥΠΕ