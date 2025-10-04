Επανειλημμένες ανατροπές σημειώθηκαν στο όχημα του 26χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός δεν έφερε ζώνη ασφαλείας.

Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Αμμοχώστου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο 26χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να καταλήξει εγκλωβισμένος στα συντρίμμια.Το όχημα ανετράπη αρκετές φορές μέχρι που ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο χωράφι.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα, στην οδό Φώτη Πίττα στο Φρέναρος. Ο 26χρονος απεγκλωβίστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη πολλαπλά κατάγματα θωρακικών σπονδύλων και πλευρών, κάταγμα θώρακα καθώς και πνευμονικές θλάσεις.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση. Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Αμμοχώστου.

