Για το μέλλον της πολιτικής της πορείας μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο η βουλευτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, διαβεβαιώνοντας ότι παραμένει στην «πρώτη γραμμή».

Σε ερώτηση αν βρίσκεται σε διαβούλευση με το κόμμα για πιθανή αξιοποίησή της σε άλλο πόστο, «ακόμη δεν συζητήσαμε». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «αυτό που θέλω να βεβαιώσω τους πολίτες είναι ότι είμαι πολιτικός στην πρώτη γραμμή και δίνω τις μάχες μου στην πρώτη γραμμή. Δεν πρόκειται να αυτοαπενεργοποιηθώ, πράγμα που θα βολέψει πάρα πολλούς».

Η ίδια τόνισε ότι «όλα είναι ανοιχτά» και πως θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει τις συζητήσεις της με το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι «υπήρχαν στάδια στα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθεί η συνεργασία μας». Εξέφρασε, ωστόσο, κριτική για τον θεσμό των νέων δυνάμεων, τον οποίο χαρακτήρισε μη λειτουργικό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν μπορεί να φέρνεις έναν άνθρωπο και να τον έχεις στην απ' έξω 15 χρόνια, να μην συμμετέχει στις διεργασίες του κόμματος, να μην έχει άποψη για αποφάσεις που λαμβάνει το κόμμα και η μόνη του παρουσία να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα».

Η κ. Χαραλαμπίδου εξήγησε ότι δεν είχε ουσιαστική ανάμειξη με το ΑΚΕΛ πέραν της κοινοβουλευτικής της παρουσίας, καθώς «δεν είμαι μέλος του κόμματος, δεν είμαι στέλεχος. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, περιορίζεται πάρα πολύ και ο ρόλος μου». Παρά ταύτα, επισήμανε πως «σέβομαι τη συνεργασία που είχα 15 χρόνια. Και από σεβασμό και μόνο ναι, θα περιμένω. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Δίνοντας μάχες μου με εντιμότητα, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Σέβομαι και θα αναμένω. Και όταν αποφασίσω τελεσίδικα τι πρόκειται να κάνω, πιστέψτε με, θα κάτσω εδώ απέναντί σας και θα σας πω αυτά που θέλετε να ακούσετε».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «το μόνο που θέλω ο κόσμος να θυμάται είναι ότι έδωσα τις μάχες μου και θα συνεχίσω να δίνω τις μάχες μου με σοβαρότητα, με αξιοπιστία. Γι' αυτό και 15 χρόνια δεν μπόρεσαν να με περιθωριοποιήσουν ή να με, αν θέλετε, απομονώσουν, κυρίως οι αντίπαλοι».

