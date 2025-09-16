Επίσκεψη τον Λευκό Οίκο πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της Αποστολικής του Επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά τον υψηλό συμβολισμό της συνάντησης, δεν υπήρξαν κοινές δηλώσεις ή ανακοινώσεις από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή τους. Η απουσία επίσημης τοποθέτησης προκαλεί ερωτήματα για το περιεχόμενο και το εύρος των συζητήσεων.





Ecumenical Patriarch Bartholomew met with President Donald Trump in the Oval Office on Monday, September 15, as part of his Apostolic Visit to the United States. (Photos by J. Mindala) pic.twitter.com/PvTl1o2bYf — Archons of the Ecumenical Patriarchate (@OrderStAndrew) September 15, 2025

Σύμφωνα πάντως με διαροές, ιδιωτική συνομιλία στο Οβάλ Γραφείο επικεντρώθηκε σε ζητήματα θρησκευτικών ελευθεριών, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες στην Τουρκία, αλλά και σε ευρύτερα θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Πατριάρχης, γνωστός και ως «Πράσινος Πατριάρχης» για την περιβαλλοντική του δράση, τόνισε τη σημασία της αποστολής του Φαναρίου παρά τις πιέσεις και τις διώξεις.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πρόγραμμα της όγδοης Αποστολικής Επίσκεψης του Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ, κατά την οποία θα παραλάβει το βραβείο Templeton 2025 για τη συμβολή του στη γεφύρωση επιστήμης και πνευματικότητας, ενώ θα συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η παρουσία του Πατριάρχη στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο των ΗΠΑ υπογραμμίζει τον ρόλο της Ορθοδοξίας στον παγκόσμιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διπλωματική διάσταση της πνευματικής ηγεσίας του.



