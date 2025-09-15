Ο πρώην υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης, βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωτοσέλιδο» και μίλησε εκτενώς για την πορεία του στην πολιτική, τη σχέση του με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, την τρέχουσα κρίση στο κομματικό σκηνικό αλλά και τα μελλούμενα, με αιχμηρές τοποθετήσεις και αιχμές κατά της προηγούμενης ηγεσίας του κόμματος. Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, για τον οποίο ο πρώην υπουργός μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

«Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι ένας ικανότατος πολιτικός, ως προσωπικότητα. Θεωρώ ότι πορεύθηκε παντελώς λανθασμένα στη διάρκεια της προεδρίας του στο Δημοκρατικό Συναγερμό και εγώ τουλάχιστον δεν ενστερνίστηκα ποτέ τις πρακτικές και τις πολιτικές που υιοθετούσε», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η ρήξη τους κορυφώθηκε γύρω από το ΓεΣΥ. «Ένιωσα στο πετσί μου την προσπάθεια του δικού μου του κόμματος να εναντιωθεί σε μία πολιτική του Γλαύκου Κληρίδη, το οποίο για μένα ήταν απαράδεκτο και αντιδεοντολογικό. Δεν έκρυψα τα αισθήματά μου, έδωσα τη μάχη μου και θεωρώ ότι την κέρδισα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν προσχώρησα ενεργά στο Συναγερμό ενόσω ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν επικεφαλής».

Συνέχισε αναφέροντας ότι «λοιπόν, η ανάμειξή μου με την πολιτική για μένα ήταν τρόπος ζωής. Δεν σταμάτησε ποτέ… Από πολύ νεαρή ηλικία, αλλά ουδέποτε συνδέθηκε με τη διεκδίκηση εντός κομματικών σχημάτων ή σε κομματικό επίπεδο. Ειδικά μετά την εγκατάλειψη της θέσης του Υπουργείου λόγω διαφωνιών μου με τη γενικότερη κατεύθυνση προς την οποία έβαινε ο Συναγερμός, αποστασιοποιήθηκα και από το Συναγερμό».

Η κριτική του για τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων ήταν έντονη, με τον ίδιο να μιλά για εκφυλισμό του συστήματος. «Τα κόμματα έχουν διολισθήσει σε μια κατάσταση η οποία δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό μας σύστημα. Θα έλεγε κάποιος ότι μετατρέπονται σιγά-σιγά σε ανελκυστήρες οι οποίοι παρέχουν σε κάποιους μια ταχεία ανόδου από τους υπόλοιπους που ανεβαίνουν από τις σκάλες… Να πω κέντρα εξυπηρέτησης πελατών ούτε καν πολιτών γιατί μετατρέπονται σε κέντρα διευθέτησης των ημετέρων».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως, παρά τα λάθη, ο Συναγερμός υπήρξε ιστορικά ο πυλώνας των μεγάλων εξελίξεων στη χώρα. «Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποτελεί την πηγή όλων των σημαντικών εξελίξεων στη ζωή του σύγχρονου κράτους… είτε αυτό σημαίνει τη στοχοπροσήλωση στο ευρωπαϊκό ιδεώδες, είτε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, είτε τη διάσωση της χώρας από υπαρξιακούς κινδύνους όπως η οικονομική κρίση ή οι κρίσιμες στιγμές του Κυπριακού».

Ο Παμπορίδης δεν έκρυψε την ανησυχία του για το μέλλον της παράταξης. «Το να βλέπεις το Δημοκρατικό Συναγερμό να φθείνει σε σημείο που κινδυνεύει να απολέσει τον ουσιαστικό και πρωτοπόρο ρόλο που παίζει μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου δημιουργεί, κατά την άποψή μου, συνθήκες μιας τέλειας καταιγίδας. Δεν μπορεί η χώρα να αντέξει την κατάργηση του Συναγερμού με τον ρόλο που η κοινωνία του είχε αναθέσει όλα αυτά τα χρόνια».

Στο ερώτημα για το αν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, υπήρξε σαφής: «Πρώτα απ’ όλα θεωρώ ότι πρέπει να αναταχθεί ο Συναγερμός στη σωστή θέση. Για να αναταχθεί ο Συναγερμός πρέπει να επανατοποθετηθεί και να προσανατολιστεί προς αρχές και αξίες. Δεν μπορεί να άγεται και να φέρεται από τα ατομικά θέλω. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να βλέπει τη μεγαλύτερη εικόνα και να ορίζει πορεία για το καράβι που λέγεται Κύπρος».

Αναφερόμενος στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, υπήρξε επίσης επικριτικός. «Ο ίδιος ο Χριστοδουλίδης έταξε λαγούς με πετραχίλια… Μίλησε για μια νέα κοινωνία αξιοκρατική, για μαύρα δευτεράκια… αλλά όλα αυτά ήταν εύηχα συνθήματα. Ήταν μια καμπάνια η οποία εκμεταλλεύθηκε το θυμικό της κοινωνίας χωρίς δικές της πολιτικές. Ήταν οι πολιτικές του Δημοκρατικού Συναγερμού αυτές οι οποίες προτάσσονταν».

Ο πρώην υπουργός έκλεισε με μια προειδοποίηση για τις επερχόμενες εκλογές, αλλά και για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. «Θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές είναι το τελευταίο καμπανάκι για τα παραδοσιακά κόμματα και κυρίως για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ. Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι με πολύ σημαντικά προβλήματα, δομικά και υπαρξιακά. Και δεν μπορεί να ωφεληθεί ούτε από εθνικιστικές ρητορίες ούτε από δημαγωγία που απευθύνεται στο θυμικό του λαού».

