Καταθέτουν τις υποψηφιότητές τους για τις βουλευτικές εκλογές η τέως Υφυπουργός Πρόνοιας, Αναστασία Ανθούση και ο πρώην Υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης.

Η Ανθούση ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια με τον ΔΗΣΥ, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη υπέρβασης προσωπικών ατζεντών και αναδεικνύοντας ως κεντρικό ζητούμενο την ενότητα γύρω από την πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου.

Ο Παμπορίδης δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος με τον ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας. Αναφέρει ότι επιστρέφει στην πολιτική με στόχο να συμβάλει στην ανάδειξη του Συναγερμού ως ηγετικής πολιτικής δύναμης. Επισημαίνει ότι τα πάθη του παρελθόντος πρέπει να παραμεριστούν και σημειώνει ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με όσους επιδιώξουν την ανάταξη του κόμματος.

