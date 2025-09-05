Την υποψηφιότητα της Τίνας Παύλου ως αριστίνδην για τη Λευκωσία, ανακοινωσε η Αννίτα Δημητρίου.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Τίνα Παύλου δεν χρειάζεται συστάσεις. Τη γνωρίζουν όλοι από το έργο και τη δράση της.

Αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα για τον άνθρωπο, στην πρώτη γραμμή.

Μέσα από την Αγία Σκέπη, έδωσε ελπίδα και πίστη εκεί όπου υπήρχε απόγνωση και εξάρτηση.

Και το έκανε πάντοτε με σεμνότητα και ενσυναίσθηση.

Η εμπειρία της και η βαθιά γνώση των κοινωνικών προβλημάτων την καθιστούν για μας πολύτιμη συνεργάτιδα στην κοινή μας προσπάθεια για ισότητα, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω την υποψηφιότητά της, ως αριστίνδην για τη Λευκωσία.