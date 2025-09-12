Ο περαιτέρω εμπλουτισμός και η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας Λευκωσίας-Βερολίνου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, παραλαμβάνοντας τα διαπιστευτήρια του νέου Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Δρ. Χανς-Πέτερ Γιούγκελ.

«Καθώς η Κύπρος προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λιγότερο από τέσσερις μήνες - μια σπουδαία εθνική αποστολή για τη χώρα μου - προσβλέπουμε στη συνέχιση του στενού μας συντονισμού για την προώθηση εποικοδομητικών λύσεων στις πιο πιεστικές προκλήσεις της Ένωσης, επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία μας δέσμευση για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και προοδευτική Ευρώπη», σημείωσε ο Πρόεδρος, στο πλαίσιο επίσημης τελετής, στο Προεδρικό Μέγαρο. Από την πλευρά του ο Πρέσβης Γιούγκελ ανέφερε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να διασφαλίσει ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα στεφθεί με «απόλυτη επιτυχία».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε, από την πλευρά του, ότι η Γερμανία είναι μια χώρα που παραμένει «πολύτιμος και σταθερός εταίρος της Κύπρου» και διαβεβαίωσε τον Πρέσβη ότι η Λευκωσία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε βοήθεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στην Κύπρο, τον Φεβρουάριο του 2024, λέγοντας ότι σηματοδότησε ένα «ορόσημο» στη διμερή συνεργασία. «Η παρουσία του στη Λευκωσία, την τελευταία διχασμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, αποτέλεσε ισχυρή απόδειξη της διαρκούς δέσμευσης της Γερμανίας στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας το βάθος της συνεργασίας μας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος εξέφρασε την «ειλικρινή ευγνωμοσύνη της Λευκωσίας για την ακλόνητη υποστήριξη της Γερμανίας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Εκτιμούμε βαθιά τη θέση αρχών της Γερμανίας στο κυπριακό πρόβλημα στις προσπάθειές μας να επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για μια βιώσιμη και διαρκή λύση, σταθερά βασισμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές και τις αξίες της ΕΕ», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων θεμάτων, στη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης. «Η υποστήριξη της Γερμανίας μέσω του Κοινού Σχεδίου Δράσης, της μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο και της παροχής εμπειρογνωμοσύνης έχει ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της Κύπρου να διαχειρίζεται δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις» σημείωσε. Είπε επίσης ότι Κύπρος και Γερμανία διατηρούν στενή συνεργασία σε θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, συνεργαζόμενοι για την ενίσχυση της συνοχής και του στρατηγικού αντίκτυπου των συλλογικών αντιδράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Από τις κυρώσεις και την ανθρωπιστική υποστήριξη έως τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αφορούν την Ουκρανία, η συνεργασία μας διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές θέσεις παραμένουν αποτελεσματικές, ενιαίες και ανθεκτικές», είπε.

Παρουσιάζοντας τα διαπιστευτήριά του ο Δρ. Χανς-Πέτερ Γιούγκελ ανέφερε ότι η Κύπρος αποτελεί για τη Γερμανία έναν αξιόπιστο εταίρο και έναν πυλώνα σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο.

Μετέφερε επίσης τη σταθερή θέση της Γερμανίας υπέρ μιας λύσης δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα για το Κυπριακό, προσθέτοντας ότι η προώθηση των συναντήσεων και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων των δύο κοινοτήτων είναι ζωτικής σημασίας.

Απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Δρ. Γιούγκελ είπε ότι ύψιστη προτεραιότητα για τον ίδιο αποτελεί η περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των στενών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, «οι οποίες μοιράζονται τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, τη δημοκρατία, την ελευθερία και το κράτος δικαίου».

Προσέθεσε ότι η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται όλο και πιο σημαντική ενόψει των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων. «Με την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Κυπριακή Δημοκρατία επωμίζεται τη μεγάλη ευθύνη της ειλικρινούς διαμεσολάβησης. Η Γερμανία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή υποστήριξη ώστε η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία», σημείωσε.

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την επίσκεψη του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ στην Κυπριακή Δημοκρατία από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2024, προσθέτοντας ότι «η επίσκεψη αυτή, 20 χρόνια μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 50 χρόνια μετά την de facto διχοτόμηση, εκφράζει την προσήλωση στην επιδίωξη στενής συνεργασίας με ένα κράτος μέλος της ΕΕ, που βρίσκεται σε εξαιρετική πολιτική και γεωγραφική θέση».

Ο νέος Γερμανός πρέσβης ανέφερε στη συνέχεια ότι θα πρέπει να συνεχιστεί από κοινού ο αγώνας για την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Είπε επίσης ότι «η Κύπρος αποτελεί για τη Γερμανία έναν αξιόπιστο εταίρο και έναν πυλώνα σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία στο μέλλον», αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της Κύπρου στην οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές εμπόλεμων συγκρούσεων, ιδίως για τους ανθρώπους που υποφέρουν στη Γάζα. Εξέφρασε επίσης την «ευγνωμοσύνη» της γερμανικής Κυβέρνησης «για την ενεργή υποστήριξη της Κύπρου στην εκκένωση Γερμανών και Ευρωπαίων πολιτών από την περιοχή των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή».

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Δρ Γιούγκελ είπε ότι η Γερμανία παρακολουθεί και στηρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας με στόχο την επίλυση του κυπριακού ζητήματος.

«Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν τον δρόμο: μια “δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα”. Η Γερμανία χαιρετίζει την επανέναρξη των πολιτικών συνομιλιών. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι η προώθηση των συναντήσεων και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων των δύο κοινοτήτων είναι ζωτικής σημασίας. Από γερμανικής σκοπιάς, τα δικοινοτικά προγράμματα, όπως το “Imagine” και το έργο της “Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους”, έχουν εξίσου μεγάλη αξία», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Γερμανό Πρέσβη, η Γερμανία και η Κύπρος συνδέονται με μακροχρόνια συνεργασία και φιλία, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του επιθυμεί να εμβαθύνει τις σχέσεις της Γερμανίας με την Κύπρο και να προωθήσει τη συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας, την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων καθώς και τη συνεχή ενίσχυση των πολιτιστικών μας σχέσεων.

Προσέθεσε ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα αποτελούν ισχυρούς και αξιόπιστους εταίρους για επενδύσεις και μεταφορά τεχνολογίας, ιδιαίτερα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του κλίματος και των υποδομών, ενώ εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

«Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας, με την Κυβέρνησή σας και με τον λαό της Κύπρου. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στα καθήκοντα που μας ανατίθενται και στις προκλήσεις που μας περιμένουν, ως στενοί εταίροι σε μια σχέση εμπιστοσύνης», κατέληξε.

