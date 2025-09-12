Τη δική του τοποθέτηση για το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, που αφορά καταγγελία του εναντίον του προέδρου της ΕΔΕΚ και βουλευτή, Μαρίνου Σιζόπουλου, έκανε ο πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρνάβα. Η υπόθεση σχετίζεται με ενδεχόμενη εμπλοκή του κ. Σιζόπουλου στην έκδοση «χρυσών διαβατηρίων» την περίοδο 2017–2019.

Ο κ. Βαρνάβα υπενθύμισε ότι είχε καταθέσει σχετική καταγγελία στις 28 Μαρτίου 2023, σημειώνοντας ότι το σημερινό πόρισμα «συνάδει πλήρως με τα αισθήματα των πολιτών που απαιτούν την αποκάλυψη σκανδάλων και την πάταξη της διαφθοράς, ανεξαρτήτως αξιώματος».



«Η κοινωνία έχει εναποθέσει τις ελπίδες της στην Αρχή»



Ο πρώην βουλευτής τόνισε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αποτελεί τον θεσμό στον οποίο ο κυπριακός λαός εμπιστεύεται τη διαλεύκανση υποθέσεων, σε αντίθεση –όπως ανέφερε– με άλλους θεσμούς που «έχουν χάσει την αξιοπιστία τους».

«Ένας πολιτικός αρχηγός και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων εκμεταλλεύτηκε το αξίωμα που του εμπιστεύτηκε ο λαός για να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα, την ώρα που οι τράπεζες κατάσχουν την πρώτη κατοικία φτωχών συμπολιτών μας», υποστήριξε ο κ. Βαρνάβα.

Κριτική στον Γενικό Εισαγγελέα



Αναφερόμενος σε προηγούμενη κατάληξη της υπόθεσης, ο κ. Βαρνάβα σημείωσε ότι το 2020 ο σημερινός Γενικός Εισαγγελέας έδωσε εντολή να μπει ο φάκελος στο αρχείο της Αστυνομίας. «Αυτήν τη φορά», είπε, «ολόκληρος ο κυπριακός λαός παρακολουθεί και απαιτεί να έχει τον τελικό λόγο η Δικαιοσύνη».

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και κανένα δημόσιο συμφέρον να ξαναμπεί η υπόθεση στο αρχείο. Η Γενική Εισαγγελία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», υπογράμμισε.

«Να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις»



Ο κ. Βαρνάβα κάλεσε πολιτικούς και θεσμούς να τοποθετηθούν με σαφήνεια, ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. «Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει από δηλώσεις κατά της διαφθοράς. Ας αποδείξουν επιτέλους ότι δεν είναι κούφια λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο πρώην βουλευτής υπογράμμισε πως θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι στο «διεφθαρμένο σύστημα και ιδιαίτερα στους διεφθαρμένους πολιτικούς», όπως είπε.



