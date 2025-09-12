Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» φιλοξενήθηκε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ο οποίος απάντησε στις αναφορές που περιλαμβάνονται σε πόρισμα της Αρχής. Με δηλώσεις του υποστήριξε ότι πρόκειται για μια υπόθεση με σοβαρές σκοπιμότητες, προαναγγέλλοντας άμεσες κινήσεις.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες ώστε να μελετήσει το τελικό πόρισμα. «Εγώ μπορώ να πω είναι ότι εγώ ήδη έχω ετοιμάσει επιστολή την οποία θα στείλω στην Αρχή, αναμένοντας να μου παραχωρήσει επίσημα το τελικό πόρισμα για να μπορέσω να το μελετήσω λεπτομερώς μαζί με τους νομικούς μου συμβούλους. Και αυτό το οποίο άμεσα προτίθεμαι είναι, μόλις το μελετήσω στις επόμενες ημέρες, θα κάνω μία δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία θα παρουσιάσω τεκμήρια τα οποία θα καταρρίψουν όλα αυτά τα οποία αναφέρονται».

Ο Σιζόπουλος έθεσε σειρά ζητημάτων που, όπως υποστήριξε, παραλείπονται από το πόρισμα ή παρουσιάζονται διαστρεβλωμένα. Ειδική αναφορά έκανε στο θέμα της πλαστογράφησης αγοραπωλητηρίου εγγράφου: «Εγώ ήμουν αυτός που όταν έπεσε στην αντίληψή μου η πλαστογράφηση του συγκεκριμένου αγοραπωλητηρίου εγγράφου από κάποιον, ενδεχομένως από τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας, κατήγγειλα το θέμα τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2019 στο ΤΑΕ του Αρχηγείου Αστυνομίας για να διερευνήσει την υπόθεση. Άρα, είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Γιατί αυτό δεν αναφέρεται στο πόρισμα; Ποιος έκανε την καταγγελία;» τόνισε, διαψεύδοντας ότι θα μπορούσε να είχε ο ίδιος εμπλοκή σε πλαστογράφηση.

Στη συνέχεια μίλησε για τη διευθέτηση δανείου εταιρείας με τράπεζα, σημειώνοντας πως η Αρχή δεν είχε καμία αρμοδιότητα να ερευνήσει μια ιδιωτική συμφωνία. «Με βάση τη νομοθεσία η Αρχή δεν έχει δικαίωμα να διερευνήσει καμία υπόθεση στην οποία δεν εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα ο δημόσιος τομέας. Και εδώ είναι μια συμφωνία δύο ιδιωτικών εταιρειών», δήλωσε, αναφέροντας μάλιστα ότι η τράπεζα έλαβε πίσω το 125% του δανεισμένου κεφαλαίου.

Τρίτο σημείο που ανέδειξε ήταν η υπόθεση παραχώρησης διαβατηρίου σε αλλοδαπούς επενδυτές. «Δεν υπάρχει από την πλευρά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έκθεση ότι η παραχώρηση του συγκεκριμένου διαβατηρίου ήταν παράνομη. Άρα λοιπόν γιατί το διερευνάς;» διερωτήθηκε, καλώντας να εξεταστούν οι ευθύνες όσων χειρίστηκαν την αίτηση και την τελική έγκριση στο Δημόσιο.

Ερωτηθείς εάν αμφισβητεί την εγκυρότητα του πορίσματος και την ανεξαρτησία της Αρχής, απάντησε: «Εγώ αυτό που αμφισβητώ μετά όσα άκουσα είναι αυτά που έχω πει. Από εκεί και πέρα εγώ αναμένω να πάρω το πλήρες πόρισμα, να το μελετήσω με κάθε λεπτομέρεια».

Σε ερώτηση για τις επόμενες κινήσεις του, ξεκαθάρισε: «Το πρώτο πράγμα είναι η δημοσιογραφική διάσκεψη. Και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Περιμένω να πάρω επίσημα το πόρισμα, να το μελετήσω. Υπολογίζω μέσα στις επόμενες 8 με 10 ημέρες».

Ο Σιζόπουλος απέδωσε τις ενέργειες που στρέφονται εναντίον του σε πολιτικά κίνητρα και προσπάθεια να πληγεί. «Ο στόχος είναι προφανής. Είμαι ένα άτομο το οποίο δεν με ελέγχουν. Είμαι ένα άτομο το οποίο δεν μπορώ να με χρηματίσουν. Είμαι ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά έχω αποκαλύψει σωρεία σκανδάλων. Και προφανώς κάποιοι θέλουν να με τιμωρήσουν», υπογράμμισε.

Τέλος, άφησε αιχμές για τη χρονική συγκυρία της καταγγελίας. «Μάρτιος του 23 έγινε καταγγελία. Καλά, από το 19 που έγινε η πλαστογραφία γιατί δεν έγινε το Μάρτιο του 23; Άρα γιατί το Μάρτιο του 23; Τι είχε αυτό το timing; Αυτά θα τα πούμε στη δημοσιογραφική διάσκεψη», είπε, σημειώνοντας πως η καταγγελία προήλθε από άτομο που, όπως υποστήριξε, «υπάρχει απόφαση δικαστηρίου ότι κρίνεται αναξιόπιστος μάρτυρας».

