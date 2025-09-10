Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Ιγνατίου, ο Μάρκο Ρούμπιο προσκάλεσε τον ΥΠΕΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον.

Η ανάρτηση του

Είχα μια τηλεφωνική συνομιλία απολογισμού με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ σχετικά με την ατζέντα μας στο πλαίσιο της στρατηγικής μας συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Συζητήσαμε επίσης τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στις κοινές μας απόψεις για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας.

Had a stocktaking telephone conversation with U.S. Secretary of State @SecRubio on our bilateral agenda in the framework of our strategic partnership including our cooperation on security and defence.



Also discussed current developments in the region emphasizing our shared views… pic.twitter.com/UBle6Tzdk1 — Constantinos Kombos (@ckombos) September 10, 2025