«Εντελώς απαράδεκτη», χαρακτήρισε η Λευκωσία την ισραηλινή επίθεση, κατά του Κατάρ, σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.
Σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η ισραηλινή επίθεση, «κατά παράβαση της κυριαρχίας του Κατάρ, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, σημειώνει. «Παρ' όλα αυτά, ενέργειες που παραβιάζουν την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια και είναι απαράδεκτες βάσει του διεθνούς δικαίου», προσθέτει.
Η Κύπρος, σημειώνει, «επαναλαμβάνει σθεναρά» την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και μαζική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους στη Γάζα.
Διαβάστε ακόμη: Ισραήλ για επιδρομή στη Ντόχα: Δεν ενεργούμε πάντα σύμφωνα με το συμφέρον ΗΠΑ
The Israeli attack, in violation of Qatar’s sovereignty, is utterly unacceptable. Hamas is a terrorist organisation. Nonetheless, actions violating Qatar’s territorial integrity are risking regional peace and security and are non-permissible under international law.— Cyprus MFA (@CyprusMFA) September 10, 2025
Cyprus…