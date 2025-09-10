Το Ισραήλ «δεν ενεργεί πάντα» λαμβάνοντας υπόψη του τα συμφέροντα των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν δικαιολογώντας το ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Κατάρ που είχε στόχο στελέχη της Χαμάς.

«Δεν ενεργούμε πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ. Βρισκόμαστε σε συντονισμό (με την Ουάσινγκτον), μας προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη, την εκτιμούμε, αλλά μερικές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις και ενημερώνουμε σχετικά τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντανόν μιλώντας στον ισραηλινό ραδιοφωνικό σταθμό 103 FM.

«Καμιά φορά τους ενημερώνουμε εκ των προτέρων, καμία φορά καθώς προχωράμε», πρόσθεσε.

Το ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Ντόχα χθες Τρίτη «δεν ήταν μια επίθεση εναντίον του Κατάρ, ήταν επίθεση εναντίον της Χαμάς» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Όταν οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Πακιστάν και σκότωσαν τον (Οσάμα) μπιν Λάντεν ήταν ξεκάθαρο ότι δεν επρόκειτο για πόλεμο εναντίον του Πακιστάν», διευκρίνισε ο Ντανόν.

«Ακόμη περιμένουμε (να μάθουμε) τα αποτελέσματα» του χθεσινού πλήγματος στη Ντόχα, σημείωσε ο ίδιος, υπενθυμίζοντας ότι στην περίπτωση του «Μοχάμεντ Ντέιφ χρειάστηκαν εβδομάδες για να έχουμε την επιβεβαίωση» του θανάτου του.

Ο Μοχάμεντ Ντέιφ ήταν επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και έγινε στόχος ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τον Ιούλιο του 2024.

«Οπότε είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα, αλλά η απόφαση ήταν σωστή», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρεσβευτής παρά τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε στην Ουάσινγκτον.

«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος», δήλωσε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα και εξηγώντας ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων σχετικά.

