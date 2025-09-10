Για το Herning της Δανίας αναχωρεί σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο περιθώριο του Συμβουλίου, η κ. Μιχαηλίδου θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με ομολόγους της, ενόψει της προετοιμασίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Υπουργός θα επιστρέψει στην Κύπρο στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ