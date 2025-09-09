Άνοιξε και επίσημα πρώτος τον χορό των βουλευτικών του 2026 η Πινδάρου.

Από τις εννιάμιση το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι, οι επίδοξοι υποψήφιοι βουλευτές υπέβαλλαν τις υποψηφιότητες τους, είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά.

Η Πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου δήλωσε ότι «αυτή είναι η δημοκρατία. Είναι πολλά σημαντικό όμως ότι ανοίγει δρόμους ο ΔΗΣΥ για ακόμα μια φορά».

Από πλευράς του, ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος ανέφερε ότι «είναι μέρα χαράς, είναι μέρα δημοκρατίας! Ξεκινάμε έγκαιρα και δυναμικά, ξεκινάμε πρώτοι με ενθουσιασμό και πίστη στον στόχο μας: να είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός η πρώτη και πρωταγωνιστική δύναμη, στη Βουλή και στην κοινωνία. Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις».

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον, είναι να στηθούν εσωκομματικές κάλπες σε όσες επαρχίες οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τις έδρες.

Η μεγάλη μεταβλητή είναι εάν και κατά πόσον θα υπάρξουν και αλλαγές στην κατανομή των εδρών ανά επαρχία, από το υπουργείο Εσωτερικών. «Ο αριθμός των εδρών σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα έχουμε το αποτέλεσμα στις 2 Οκτωβρίου, οπότε αναμένουμε λίγες ακόμη μέρες», ανέφερε ο κ. Δίπλαρος.

Σχεδόν σίγουρες, εκτός αν υπάρξουν αποσύρσεις υποψηφιοτήτων σε κατοπινό στάδιο, θεωρούνται οι κάλπες στη Λευκωσία, όπου ακόμη και αν τελικά οι έδρες παραμείνουν 20, οι υποψήφιοι μαζί με τους δύο αριστίνδην σίγουρους στο ψηφοδέλτιο, Δημήτρη Δημητρίου και Τίνα Παύλου που επέλεξε η Αννίτα Δημητρίου, υπερβαίνουν τον αριθμό.

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στη Λεμεσό, όπου εκτός από τους δύο αριστίνδην, Μιχάλη Κουκούνη και Αγγελική Ριαλά, υποβλήθηκαν σήμερα 12 υποψηφιότητες, για τις 12 θέσεις του ψηφοδελτίου, και αν δεν υπάρξουν αποσύρσεις κι εκεί οι κάλπες πρέπει να θεωρούνται σίγουρες.

Η Πινδάρου δεν ανακοίνωσε επίσημα τα ονόματα των ενδιαφερόμενων υποψήφιων βουλευτών καμίας επαρχίας, οι οποίοι υπέβαλλαν διαδικτυακά υποψηφιότητες.

Καλά ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Σίγμα ότι, δεν αναμένεται να στηθούν κάλπες για τους υποψήφιους Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου και Κερύνειας.

Το προσωπικό του κόμματος προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων όλων των υποψηφίων.

Ωστόσο, το κατώφλι της Πινδάρου πέρασαν σήμερα οι Πρόδρομος Αλαμπρίτης υποψήφιος ξανά στη Λάρνακα, Νικολέττα Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος Πάζαρος, Γιώργος Θεοδοσίου και Σωτήρης Κουπάτης υποψήφιοι στην Πάφο, Γιώργος Κάρουλλας, Νίκος Γεωργίου και Δημήτρης Κουμή στην Αμμόχωστο, και Δήμος Γεωργιάδης, Ρίτα Σούπερμαν και Βασίλης Κουμέττου στην Κερύνεια.

Οι επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις, όπου χρειαστεί, θα πραγματοποιηθούν στις 04 Οκτωβρίου.

Υποψηφιότητες για τη Λευκωσία

Σάββια Ορφανίδου, Μάριος Ηλία, Δημήτρης Δημήτριου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Έλενα Κούσιου, Χρίστος Πάλλης, Γιώργος Χρυσάνθου, Γιώργος Παμπορίδης, Αναστασία Ανθούση, Χριστάκης Μελετιέ, Χαράλαμπος Πετρίδης, Νεόφυτος Ζαμπά, Ανδρέας Καραμάνος, Χριστόφορος Χριστοφόρου, Ζαχαρίας Μανιταράς, Κώστας Γαβριηλίδης, Πόλυς Κουρουσίδης

Υποψηφιότητες για τη Λεμεσό

Ευθυμίου Ττίμης, Ιορδάνου Ονησίφορος, Καραϊσκάκης Γιώργος, Κόκκινος Αντρέας, Μιχαηλίδης Αντρέας, Περικλή Λευτέρης, Στυλιανού Αντώνης, Σύκας Νίκος, Τσιάκκιρος Λευτέρης, Τσιρίδου Φωτεινή, Τσολάκης Αντώνης, Φελλάς Μιχάλης.