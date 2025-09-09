Το ΕΛΑΜ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Δημήτρη Παπαδημήτρη στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές για την Επαρχία Πάφου.

Αυτούσια η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΕΛΑΜ:

Μετά από προσέγγιση του Προέδρου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (ΕΛΑΜ), κ. Χρίστου Χρίστου, ο κ. Δημήτρης Παπαδημήτρης επέλεξε να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο μας για την Επαρχία Πάφου στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ενισχύοντας τον αγώνα της Παράταξής μας.

Ο κ. Παπαδημήτρης δηλώνει παρών στους αγώνες της πατριωτικής, εθνικόφρονης, συντηρητικής, λαϊκής δεξιάς, με πρώτιστο στόχο την προώθηση των παγίων και διαχρονικών πολιτικών που εκπροσωπεί η παράταξη μας.

Ακολουθεί το βιογραφικό του κ.Παπαδημήτρη

Ο Δημήτρης Παπαδημήτρης γεννήθηκε το 1990 και μεγάλωσε στο χωριό Πολέμι της Επαρχίας Πάφου.

Το έτος 2010 ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Στην συνέχεια σπούδασε νομικά με μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο.

Από το έτος 2015 και μέχρι σήμερα, ασκεί δικηγορία στην Πάφο και χειρίζεται υποθέσεις Αστικού, Ποινικού και Οικογενειακού Δικαίου.

Οδηγούμενος από τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του για τα ζητήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας, αποφάσισε να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής.