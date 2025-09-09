Ο νομικός Σάββας Μάτσας κατήγγειλε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, ότι δέχεται απειλητικά μηνύματα και ενοχλητικά τηλεφωνήματα, μετά την ανακοίνωση για ιδιωτικές ποινικές διώξεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου.

Άρχισε λέγοντας ότι: «Δυστυχώς, μετά τις απειλές που δέχθηκε η κ. Ανδριάνα, όπως και κατήγγειλε στην Αστυνομία, πριν από έναν μήνα περίπου άρχισα να δέχομαι τηλεφωνήματα από Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στην αρχή δεν απαντούσα, όμως στη συνέχεια απαντούσα και το έκλεινα. Επίσης, καθημερινά δεχόμουν τηλεφωνήματα από απόκρυψη· πάλι το έκλεινα όμως. Δέχθηκα γραπτό μήνυμα από τον Γιάννη Σταυριανό, αδελφό του Πανίκου Σταυριανού, ο οποίος μου έγραψε: “Έκανες mouthwash πριν αναφέρεις το όνομα του αδελφού μου; Αν όχι, την επόμενη φορά κάν’ το… και γενικά κάν’ το… γιατί ξέρεις.” Δηλαδή, φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο. Το αφήνω στην κρίση του κάθε νομιμόφρονος και λογικού ανθρώπου να καταλάβει επιτέλους ποιοι κρύβονται πίσω από την υπόθεση. Είναι λυπηρό· υπηρέτησα 37 χρόνια στη Νομική Υπηρεσία και τέτοιας συμπεριφοράς δεν συνάντησα. Να με απειλούν και μάλιστα επώνυμα».

Όταν ρωτήθηκε για το είδος των απειλών προς την κ. Ανδριάνα Νικολάου, ο κ. Μάτσας είπε: «Δεν ξέρω, δεν τη ρώτησα, διότι αντιμετωπίζει τόσα πολλά αυτή η γυναίκα μετά τον θάνατο του γιου της. Έχω την άποψη, όμως, ότι έκανε δηλώσεις σχετικές».

Αμέσως μετά, ο κ. Μάτσας συμπλήρωσε λέγοντας: «Μετά την ανακοίνωση για αυτούς που θα γίνουν ιδιωτικές ποινικές διώξεις, άρχισε αυτός ο πόλεμος απέναντί μου και στην κ. Ανδριάνα. Επιπλέον, κάποιος δημοσιογράφος, χωρίς να γνωρίζει τα γεγονότα της υπόθεσης, δεν τα μελέτησε. Υιοθετεί την έκθεση Σταυριανού, την οποία καταδίκασε το ΕΔΑΔ, πιάνεται από μεμονωμένα γεγονότα και είναι απόλυτος ότι ο Θανάσης αυτοκτόνησε. Υιοθετεί οτιδήποτε είναι υπέρ της εκδοχής της αυτοκτονίας του Θανάση και καταλήγει σε εμπρηστικά συμπεράσματα. Έτσι βρίσκουν τη βάση αυτοί που θα δεχθούν, με αποτέλεσμα να αποθρασυνθούν».

Τόνισε ότι: «Έδωσα όλα τα τηλέφωνα που με ενοχλούν. Ελπίζω η Αστυνομία να κάνει τη δουλειά της».

Καταλήγοντας, για τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις είπε: «Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα υποδηλώνουν ποιοι θα διωχθούν».