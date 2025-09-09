Όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις μπορεί να υπονομεύσει τον στρατηγικό χαρακτήρα του καλωδίου θα μας βρει απέναντί του είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πιο κάτω αυτούσιες οι ερωτοαπαντήσεις στον κ.Γεραπετρίτη

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και την πόντιση του καλωδίου

Γ. Γεραπετρίτης: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου και Ισραήλ είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, πρωτίστως για την Κύπρο, διότι σκοπός είναι να άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Αυτό είναι το μείζον και εξ αυτού του λόγου η ΕΕ έχει αναλάβει ένα μέρος της χρηματοδότησης αυτής. Η Ελλάδα εξαρχής στάθηκε όχι απλώς αρωγός, αλλά επισπεύδον του ζητήματος αυτού και ο πρωθυπουργός και εγώ με επανειλημμένες δηλώσεις μας έχουμε διατρανώσει ότι η Ελλάδα επιθυμεί τη συνέχιση του έργου και ότι το έργο θα συνεχιστεί. Υπήρξαν πράγματι τις τελευταίες ημέρες ορισμένα ζητήματα, που ήταν τεχνικοοικονομικής φύση, σε σχέση με τη βιωσιμότητα του έργου, νομίζω ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέλαβε με σαφή τρόπο να επαναλάβει ότι πρόκειται για στρατηγικής σημασίας έργο. Στο μέτρο που θα διεκπεραιωθούν ορισμένα τεχνικοοικονομικά ζητήματα το έργο θα προχωρήσει, και σε συνεργασία με την εταιρεία, που θα κάνει τον προγραμματισμό της το αμέσως επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης: Αποκάλυψη Σίγμα: «Διαπλεκόμενος» στον «Euroasia» ο πεθερός του Γεραπετρίτη

Ερώτηση: Εκτιμάτε μέσα στο 2025;

Γ. Γεραπετρίτης: Βεβαίως. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών Αρχών των δύο κρατών ελήφθησαν τον Ιούλιο, οι αποφάσεις αυτές είναι αναγκαίες, γιατί κάνουν κατανομή του βάρους που προκύπτει από την εκτέλεση του έργου. Η γεωπολιτική σημασία του έργου υπερβαίνει τα οικονομικά.

Γ. Γεραπετρίτης: Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία θα ήθελαν τη μη εκτέλεση του έργου και είναι προφανές. Όταν έχεις ακριβή ενέργεια, υπάρχουν συμφέροντα τα οποία θέλουν να παραμείνει ακριβή. Σε αυτό εμείς θα είμαστε αμείλικτοι και επειδή βλέπω ότι αρχίζει να υπάρχει μια υποβόσκουσα τάση, ακούμε διάφορες ακρότητες και χυδαιότητες, αυτά σε εμάς δεν πρόκειται να περάσουν, θα είμαστε αμείλικτοι και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο έτσι ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφερόντων τα οποία θα υπονομεύσουν το έργο.

Ερώτηση: Τα συμφέρονται είναι εδώ ή στην Κύπρο;

Γ. Γεραπετρίτης: Εκείνο που είναι αντικειμενικό δεδομένο είναι ότι η τιμή ενέργειας στην Κύπρο είναι πάρα πολύ ακριβή, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι οποιοσδήποτε έλκει συμφέροντα θα ήθελε να παραμείνει ακριβή. Θέλω να τονίσω ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, για μας το έργο αυτό είναι πολύ μεγάλης σημασίας, δημιουργεί νέα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη, είναι το μεγαλύτερο έργο σε έκταση ηλεκτρικής διασύνδεσης και προφανώς υπερβαίνει τα οικονομικά. Όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις ή με άλλα μέσα θα μπορέσει να υπονομεύσει τον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου κάνει μεγάλο λάθος και θα βρεθεί απέναντι σε συνέπειες.

Ερωτηθείς αν φοβούνται τις απειλές της Άγκυρας σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση

Γ. Γεραπετρίτης: Αν φοβόμασταν τις οποιεσδήποτε απειλές τρίτων κρατών, δεν θα κάναμε ούτε Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ούτε προκήρυξη θαλάσσιων οικοπέδων ούτε θαλάσσια πάρκα. Για εμάς οι οποιεσδήποτε εν δυνάμει απειλές δεν αποτελούν ποτέ τροχοπέδη για να λάβουμε μια απόφαση η οποία είναι προς το εθνικό συμφέρον. Εάν αποφασίσουμε, κλείσουμε τα εκκρεμή θέματα και στο μέτρο που κλείσουνε προχωρήσουμε -το οποίο ευελπιστώ ότι θα γίνει σύντομα- και η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα επιλέξει να παρεμποδίσει το έργο, προβλέπονται πάρα πολύ συγκεκριμένες συνέπειες για το ζήτημα αυτό.

Δημοσιογράφος: Επί του πεδίου ή απλώς κυρώσεις;

Γ. Γεραπετρίτης: Εμείς έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία και τη διαφύλαξη του έργου. Αυτό σημαίνει ότι το έργο θα προστατευτεί, από εκεί και πέρα είναι αυτονόητο ότι ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εάν εμποδιστεί ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, είναι ένα έργο αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την ΕΕ, αναλαμβάνει και τις συνέπειες απέναντι στην ΕΕ.

Ερωτηθείς αν οι εταιρείες που θα αναλάβουν το έργο νοτίως της Κρήτης υπάρχει περίπτωση να αναλάβουν και την άλλη πλευρά

Γ. Γεραπετρίτης: Εμείς δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να αναλάβουν και την άλλη πλευρά, αρκεί η χωροθέτηση να βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή την οποία έχουμε χαρακτηρίσει εμείς ως ελληνική ΑΟΖ … Όταν θα έρθει η Chevron με το καλό να εκδηλώσει ενδιαφέρον, και ξέρετε τι σημαίνει ένας αμερικανικός κολοσσός, πέρα από οικονομικά και γεωπολιτικά, να έρχεται και να επενδύει πάνω σε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τότε στο πεδίο θα δούμε ποιος έχει τα οικόπεδα και ποιος όχι κατά την αντίληψη πλέον εκείνων οι οποίοι δεν θα διακινδύνευαν τη συμμετοχή τους. Άρα στο μέτρο που θα σεβαστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση η ίδια εταιρεία να αναλάβει και τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Λιβύης.

Πηγή: parapolitika.gr