Οι βασικές παράμετροι του εκσυγχρονισμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας, προνοούν αφενός καθολική επέκταση για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων, και δίκαιη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στην μεσαία τάξη, και αφετέρου προϋποθέσεις ενεργοποίησης για την αποφυγή επιβράδυνσης της ανάπτυξης και ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού, είπε το απόγευμα της Δευτέρας ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου.

Κάλεσε, παράλληλα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργοδοτικούς συνδέσμους να προσέλθουν στον κοινωνικό διάλογο με καλή πίστη και θετική προσέγγιση, αποφεύγοντας αντιπαραθετικές τοποθετήσεις, μονομερείς ενέργειες και απεργιακά μέτρα που επιβαρύνουν αρνητικά την διαδικασία.

Σε δηλώσεις του για την εξέλιξη της μεσολαβητικής διαδικασίας σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), μετά το πέρας συνάντησης που είχε με τους κοινωνικούς εταίρους, στο Υπουργείο, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι τους ενημέρωσε για την αξιολόγηση της πορείας της μεσολαβητικής διαδικασίας από το Υπουργείο «και παράλληλα αποτυπώσαμε τις θέσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της ΑΤΑ, έτσι ώστε μέσα από την εξέλιξη της διαδικασίας η θέση όλων των μερών της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας να είναι κατάλληλα αποτυπωμένες».

Ανέφερε, παράλληλα, ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εφαρμόζει ανθρωποκεντρική πολιτική απασχόλησης, με θετικά αποτελέσματα για την αγορά εργασίας, για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την συνοχή της κοινωνίας.

Σημείωσε ότι κατά την πρώτη περίοδο της Διακυβέρνησης, επιτεύχθηκαν οι στόχοι για την διαμόρφωση συνθηκών πλήρους απασχόλησης, για την ανανέωση των μεγάλων συλλογικών συμβάσεων, για την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, και για την διασφάλιση ικανοποιητικής στελέχωσης.

Πρόσθεσε ότι ενόψει της δεύτερης περιόδου της Διακυβέρνησης, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη δικαιότερη κατανομή του αναπτυξιακού μερίσματος, για την ενίσχυση της επάρκειας των απολαβών και για την βελτίωση της ευημερίας των πολιτών μέσα από την καλύτερη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών εργοδότησης.

«Επιτεύχθηκαν οι στόχοι και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση του κυπριακού κορμού της κυπριακής οικονομίας και για την ανασύσταση της μεσαίας τάξης που αποτελούσε διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της κυπριακής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται η συνομολόγηση της Μεταβατικής Συμφωνίας για την ΑΤΑ του 2023, που προνοεί την κατάληξη σε Μόνιμη και Ολοκληρωμένη Συμφωνία για την ΑΤΑ εντός του 2025, με την συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτικών συνδέσμων», συμπλήρωσε.

Ο κ. Παναγιώτου είπε, επιπρόσθετα, ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη μόνιμης και ολοκληρωμένης συμφωνίας για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, και περιλαμβάνει την αναβάθμιση του θεσμού στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της επάρκειας των απολαβών και την προστασία της αξίας των μισθών.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη του κοινωνικού διαλόγου για το μέλλον της ΑΤΑ επιβεβαιώνει ότι για τη διαμόρφωση ικανοποιητικών συγκλίσεων είναι απαραίτητη η θετική ανταπόκριση των κοινωνικών εταίρων στην έκκληση για εποικοδομητική συμβολή στην μεσολαβητική διαδικασία.

«Εφόσον η καλύτερη ρύθμιση του θεσμού της ΑΤΑ εξακολουθεί να επιδιώκεται μέσα από την κατάληξη σε κοινά αποδεκτή συμφωνία, πρέπει να συνεχιστούν οι εντατικές προσπάθειες για την γεφύρωση των διαφορών, και οφείλουν να αποφευχθούν οι αντιπαραθετικές ενέργειες που διευρύνουν την απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών. Παρά τις δυσκολίες και τις διαφωνίες που αναδεικνύονται κατά την παρούσα φάση του κοινωνικού διαλόγου, αναμένεται ότι η συνέχιση της μεσολαβητικής διαδικασίας θα επιτρέψει την δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την κατάθεση μεσολαβητικής πρότασης με θετικές προοπτικές», σημείωσε.

Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέχισε ο κ. Παναγιώτου, καλούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι να προσέλθουν στον κοινωνικό διάλογο με καλή πίστη και θετική προσέγγιση, αποφεύγοντας αντιπαραθετικές τοποθετήσεις, μονομερείς ενέργειες και απεργιακά μέτρα που επιβαρύνουν αρνητικά την διαδικασία.

«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σημειώνει ότι ο εκσυγχρονισμός της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής πολιτικής που εφαρμόζεται στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού για την διαχείριση των επιπτώσεων του αυξημένου κόστους ζωής, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξη», συμπλήρωσε.

«Στο πλαίσιο της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας των εργαζομένων, των εργοδοτών και της πολιτείας, οι θέσεις όλων των μερών είναι σεβαστές, αφού ο κοινωνικός διάλογος διεξάγεται για την διαμόρφωση συγκλίσεων και την γεφύρωση διαφορών, για τη συνομολόγηση αμοιβαία αποδεκτών συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η συλλογική υπευθυνότητα αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την λήψη συλλογικών αποφάσεων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, και αναμένουμε ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επιβεβαίωση της αξίας του συστήματος εργασιακών σχέσεων της χώρας μας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η μεθοδική υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού θα συνεχιστεί και η επίτευξη των στόχων για την βελτίωση της αγοράς εργασίας θα αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών μέσα από την καλύτερη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών εργοδότησης, όπως προνοεί το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας για την εφαρμογή ανθρωποκεντρικής πολιτικής.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Παναγιώτου διευκρίνισε ότι εκείνο στο οποίο αναφέρθηκε και εκείνο το οποίο ανέγνωσε είναι η αξιολόγηση του Υπουργείου Εργασίας για την παρούσα φάση του κοινωνικού διαλόγου και τις προοπτικές για τη συνέχιση του με στόχο την επίτευξη συμφωνίας αφενός και αφετέρου η τοποθέτηση αφορά τον εκσυγχρονισμό της ΑΤΑ, έτσι όπως η Κυβέρνηση τον αντιλαμβάνεται και τον θεωρεί απαραίτητο για την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Όμως, όπως έχει διευκρινιστεί μέσα από τη συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, όλα τα μέρη της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας, οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες και η πολιτεία, έχουν θέσεις τις οποίες υποστηρίζουν και οι οποίες αναμένεται να είναι σεβαστές. Όμως, μέσα από τον κοινωνικό διάλογο αναμένεται η διαμόρφωση συγκλίσεων και η γεφύρωση των διαφορών για την επίτευξη συμφωνιών, οι οποίες να είναι κοινά αποδεκτές. Οπότε, η παράθεση των βασικών παραμέτρων της θέσης που η Κυβέρνηση υποστηρίζει για τον εκσυγχρονισμό της ΑΤΑ, δεν αποτελεί πρόταση που αναμένεται στη βάση αυτής οι κοινωνικοί εταίροι να τοποθετηθούν θετικά ή αρνητικά, επειδή, όπως έχω ήδη προαναφέρει, η παρούσα φάση του κοινωνικού διαλόγου δεν αντανακλά τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την θετική προοπτική αποδοχής της όποιας μεσολαβητικής πρότασης κατατεθεί», συμπλήρωσε.

Οπότε, είπε, η έκκληση που απευθύνουν προς τους κοινωνικούς εταίρους αφορά την εποικοδομητική τους συμβολή στη συνέχιση της διαδικασίας, έτσι ώστε μέσα από την ανταπόκρισή τους να μπορέσει να καταστεί εφικτή η διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την αποδοχή της μεσολαβητικής πρότασης που ενδεχομένως να τεθεί ενώπιον τους κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας αυτής.

Σε παρατήρηση ότι παραμένει η πρόθεση για την παναπεργία στις 11 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Εργασίας επανέλαβε την έκκληση για αποφυγή της απεργιακής κινητοποίησης, η οποία αποφασίστηκε προτού η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου ολοκληρωθεί.

Είπε ότι σύμφωνα με την εκτίμηση που γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, εφόσον επιδιώκεται η κατάληξη σε κοινά αποδεκτή συμφωνία μέσα από τον κοινωνικό διάλογο, μέσα από τη διαμόρφωση συγκλίσεων και τη γεφύρωση των διαφορών, «μπορεί να επιτευχθεί».

Ανέφερε ακόμη ότι η σύγκρουση, η αντιπαράθεση και η αναστάτωση «δεν θα συμβάλλει εποικοδομητικά». Ωστόσο, είπε, είμαι σίγουρος ότι οι κοινωνικοί εταίροι στην προκειμένη περίπτωση οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα αξιολογήσουν τα δεδομένα και θα κρίνουν με ποιο τρόπο θα λάβουν τις αποφάσεις τους για τα επόμενα βήματα».

Και επειδή, συνέχισε ο Υπουργός, ο διάλογος για το μέλλον του θεσμού της ΑΤΑ είναι δημόσιος, διαφανής και ανοιχτός, «θεωρώ ότι η αποτύπωση των θέσεων του κάθε μέρους της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας είναι χρήσιμη και ουσιαστική, έτσι ώστε η συζήτηση που θα εξελιχθεί να είναι διαφωτιστική για όλους και ιδιαίτερα για τους πολίτες», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις βασικές παραμέτρους στις οποίες έχει αναφερθεί, ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε σε προϋποθέσεις ενεργοποίησης που αποσκοπούν στην αποφυγή επιβράδυνσης της ανάπτυξης και σε ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού. «Οπότε, για αυτό ακριβώς τον λόγο είναι απαραίτητη η εισαγωγή των ασφαλιστικών δικλείδων, οι οποίες θα διαφυλάξουν την οικονομία από την ανατροφοδότηση του πληθωρισμού μέσα από αυτή την πτυχή», σημείωσε.

Σε σχετική ερώτηση, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι «είμαστε σε μια χώρα , η οποία είναι δημοκρατική, στην οποία τα οργανωμένα σύνολα, οι κοινωνικοί εταίροι, οι λειτουργοί του Τύπου, τα πολιτικά κόμματα, τοποθετούνται, αποφασίζουν, ανάλογα με την αξιολόγηση των δεδομένων και μέσα από τις αποφάσεις τους επηρεάζουν την εξέλιξη των πραγμάτων».

«Οπότε, η Κυβέρνηση οφείλει να προβαίνει σε εύστοχες εκτιμήσεις και να αξιολογεί κατάλληλα όλα τα δεδομένα, ώστε να είναι σε θέση ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων να ενεργήσει με τρόπο που να μην ανατρέπει τις θετικές προοπτικές» που δημιουργούνται για τους εργαζομένους της χώρας μας, μέσα από την επίτευξη των στόχων που, όπως είπε, τέθηκαν κατά την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης σχετικά με την πορεία της αγοράς εργασίας.

Επειδή, συνέχισε, τα επόμενα 2 χρόνια υπάρχουν δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν εκείνα που τους αναλογούν από τη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας «θα φροντίσουμε μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η συνεργασία» με τους κοινωνικούς εταίρους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «να ληφθούν και να προωθηθούν οι πιο κατάλληλες αποφάσεις».

Ερωτηθείς αν έχουν τεθεί κάποια χρονοδιαγράμματα, ούτως ώστε να απαντήσουν οι κοινωνικοί εταίροι στις θέσεις που αποτύπωσε σήμερα η Κυβέρνηση, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι δεν ζήτησαν απάντηση σε κάτι, επειδή εκείνος που θα δώσει τις απαντήσεις για τα επόμενα βήματα είναι «η ίδια η ζωή και ο χρόνος».

«Δηλαδή, εάν η ανταπόκριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι θετική προς την κατεύθυνση που έχουμε εισηγηθεί ενδεχομένως να επαναξιολογηθεί η υλοποίηση των απεργιακών μέτρων που έχουν προγραμματιστεί. Εάν η εργοδοτική πλευρά αποφασίσει να ανταποκριθεί θετικά και να λειτουργήσει πιο εποικοδομητικά, έτσι ώστε ο θεσμός της ΑΤΑ να μπορέσει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, είναι επίσης κάτι που θα διαφανεί και εν πάση περιπτώσει, εντός των επόμενων ημερών, εντός της επόμενης εβδομάδας, επειδή εμείς είμαστε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο και επειδή πιστεύουμε πραγματικά στην προστιθέμενη αξία της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας, θα καλέσουμε ξανά και ξανά και ξανά τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε μαζί να καταλήξουμε σε κοινά αποδεκτή συμφωνία», συμπλήρωσε.

Όμως, συνέχισε ο κ. Παναγιώτου, εάν η προσέγγιση της μίας ή της άλλης πλευράς δεν συμπίπτει με εκείνο που θεωρούν ότι είναι το πιο ορθό και το πιο εποικοδομητικό σημαίνει ότι είτε η διατήρηση ανελαστικών θέσεων είτε οι μονομερείς ενέργειες που πυροδοτούν το κλίμα μεταξύ των κοινωνικών εταίρων θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την θετική εξέλιξη της διαδικασίας.

Σε εκείνη την περίπτωση θα επαναξιολογήσουμε τα δεδομένα, είπε, λέγοντας πως επειδή είναι έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, θα ενημερώσουν αντίστοιχα.

Αναφορικά με το πότε θα υπάρξει κατάληξη για το θέμα, ο Υπουργός είπε ότι τα χρονικά ορόσημα είναι δεδομένα και η ΑΤΑ θα επανυπολογιστεί στις αρχές του ερχόμενου έτους.

«Οπότε, επειδή τώρα βρισκόμαστε στις αρχές ακόμη του Σεπτέμβρη, θα φροντίσουμε μέσα από τον σχεδιασμό για τα επόμενα βήματα, να λειτουργήσουμε έγκαιρα και αποφασιστικά στα επόμενα στάδια για να μην λειτουργήσει ο χρόνος εις βάρος των θετικών προοπτικών που διαγράφονται για τους εργαζομένους στη χώρα μας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ