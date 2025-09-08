Την ανέγερση νέου Γυμνασίου, Αθλητικού, έναντι δαπάνης 15 εκατομμυρίων ευρώ και τη σύσταση Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας στο Παραλίμνι, εξήγγειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου, με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου.

Απευθυνόμενος στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι επέλεξε να επισκεφθεί μαζί με την Υπουργό Παιδείας συγκεκριμένο ακριτικό σχολείο γιατί «ο λόγος είναι εθνικός».

Πρόσθεσε ότι «είναι ένα ακριτικό Γυμνάσιο πολύ κοντά στην κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου, που εδώ και 51 χρόνια βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. Οι προσπάθειές μας για να τερματιστεί αυτή η παράνομη κατάσταση πραγμάτων, αυτή η ανωμαλία που υπάρχει στη χώρα μας, ακριβώς λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής, είναι κάτι το οποίο είναι ύψιστη μας προτεραιότητα».

Ανέφερε ακόμα ότι «ο δεύτερος λόγος που επιλέξαμε να είμαστε σήμερα εδώ μαζί με την Υπουργό Παιδείας είναι γιατί το Γυμνάσιο Παραλιμνίου είναι το μεγαλύτερο Γυμνάσιο στην Κύπρο» και σημείωσε πως είδε τις επιδόσεις των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου «οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές» και έδωσε «συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και φυσικά στα παιδιά για τα πολύ καλά αποτελέσματα».

Ηταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με αρκετές αναβαθμίσεις στο Γυμνάσιο, κόστους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή, όπως είχα υποσχεθεί στην πανεπαρχιακή σύσκεψη που έγινε στο Παραλίμνι, να προχωρήσουμε με την ανέγερση νέου, Αθλητικού Γυμνασίου, στην περιοχή, για το οποίο οι σχετικές συμβάσεις θα υπογραφούν σήμερα, ενός σχολείου η επένδυση του οποίου ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε επίσης ότι «ως διακυβέρνηση, στον τομέα της παιδείας και της υγείας έχουμε ελάχιστη υποχρέωση να προσφέρουμε σε όλους τους πολίτες σε τούτο τον τόπο τις ίδιες ευκαιρίες, είτε ζει στο Παραλίμνι, στον Πύργο Τηλλυρίας είτε στην Πάφο. Έχουμε υποχρέωση να προσφέρουμε στα παιδιά μας την ίδια ποιότητα στην εκπαίδευση».

Αναφέρθηκε μάλιστα στην επίσκεψη του στο Μηλικούρι, ένα χωριό κοντά στο Μοναστήρι του Κύκκου και κατά τη συζήτηση που είχε με τους ανθρώπους της περιοχής, του ανέφεραν πως στον Κάμπο της Τσακκίστρας υπάρχουν δύο παιδιά και βάσει της σχετικής νομοθεσίας, των κανονισμών, δεν δικαιολογείται να υπάρχει Δημοτικό Σχολείο με δύο παιδιά.

«Εμείς αποφασίσαμε ότι αυτά τα δύο παιδιά πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες με τα μωρά της ηλικίας τους, που βρίσκονται στον Στρόβολο, στη Λευκωσία. Αποφασίσαμε να λειτουργήσει το σχολείο στον Κάμπο της Τσακκίστρας, με δύο παιδιά κάτι που είναι ενδεικτικό της σημασίας που δίνουμε στην παιδεία», συνέχισε ο Πρόεδρος.

«Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, με πλήρη συνεργασία με την Υπουργό Παιδείας, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά, έχουμε προχωρήσει σε αρκετές καινοτομίες όσον αφορά την εκπαίδευση, μία εκ των οποίων ήταν τα αναλυτικά προγράμματα», σημείωσε. «Προχωρήσαμε με αναδιάρθρωση 43 αναλυτικών προγραμμάτων, μειώνοντας την ύλη, δηλαδή πιο σημαντικό για μας, μέσα από τα σχολεία, πέρα από την ύλη, που είναι σημαντική, δεν υποβαθμίζω τη σημασία της, είναι να δημιουργήσουμε πολίτες με κριτική σκέψη», τόνισε.

«Δεν θέλουμε μαθητές, οι οποίοι είναι καλοί στην παπαγαλία, τελειώνουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο με άριστα αλλά όταν βγουν στην κοινωνία δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Είπαμε ότι θα δώσουμε ειδικότερη έμφαση στην τεχνική εκπαίδευση, διότι για πολλά χρόνια υποβαθμίσαμε την τεχνική εκπαίδευση στη χώρα μας και φτάσαμε σήμερα στα τεχνικά επαγγέλματα να μην έχουμε Κύπριους να εργαστούν και να αναγκαζόμαστε να φέρνουμε κόσμο από το εξωτερικό», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Γι αυτό όμως, συνέχισε, «όπως υποσχεθήκαμε, φέτος ξεκινά σε πιλοτική βάση, ένα στη Λεμεσό, ένα στη Λευκωσία και θα έρθουμε και στην περιοχή, δύο Τεχνικά Γυμνάσια» εκφράζοντας μάλιστα ικανοποίηση «για το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει και όσον αφορά τα Τεχνικά Γυμνάσια αλλά και για την τεχνική εκπαίδευση γενικότερα».

Οσον αφορά το ενδιαφέρον που υπάρχει για τη φετινή σχολική χρονιά, ο Πρόεδρος είπε πως «είχαμε να δούμε τέτοιους αριθμούς από πριν το 2012» σημειώνοντας πως «είναι σημαντικό ότι τα μηνύματα πηγαίνουν».

Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των σχολείων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως είναι πολύ σημαντικό ο χώρος που βρίσκονται καθημερινά, ο χώρος που περνούν την περισσότερη ώρα της ημέρας οι μαθητές, «να είναι ένας χώρος που εμπνέει και γι’ αυτό το λόγο είναι που επενδύουμε στην αναβάθμιση των σχολικών μονάδων».

Για το θέμα των κλιματιστικών, το οποίο χαρακτήρισε «ένα τεράστιο θέμα» εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι «φέτος δεν ακούστηκαν πολλά για τα κλιματιστικά. Ξεκινήσαμε με 10% αναφορικά με κλιματιστικά στις σχολικές μονάδες, σήμερα έχουμε 45% και υποσχεθήκαμε ότι μέχρι το 2028 θα έχουμε κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία και θα έχουμε».

Εκανε ειδική αναφορά στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου που όπως είπε ο Πρόεδρος «είναι η επαρχία με το υψηλότερο ποσοστό όσον αφορά τα κλιματιστικά και αυτό οφείλεται στην εξαιρετική δουλειά που κάνει η Σχολική Εφορεία με τους γονείς», εκφράζοντας ταυτόχρονα θερμές ευχαριστίες.

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στις «πολλές άλλες καινοτομίες που έχουμε ήδη υλοποιήσει στον τομέα της παιδείας» και είπε πως «έχουμε πολλά άλλα στα οποία θα προχωρήσουμε».

Ωστόσο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στάθηκε «σε ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας, αφού έχουμε μαζί μας και τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους εκτιμώ ιδιαίτερα» σημειώνοντας πως ο δικός τους ρόλος «είναι καθοριστικότατος για να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά την παιδεία, όσον αφορά την εκπαίδευση».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «είναι μεγάλη μεταρρύθμιση όσον αφορά το θέμα ειδικότερα της αξιολόγησης και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα, μέσα από τον διάλογο που έγινε όλο αυτό το διάστημα, θα καταλήξουμε, ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, διότι όλοι αξιολογούμαστε καθημερινά. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τους εκπαιδευτικούς μας, για τους οποίους είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, για τη σημαντική δουλειά την οποία κάνουν».

Κλείνοντας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως «αυτή η Κυβέρνηση στους τομείς της παιδείας και της υγείας, είναι εδώ για να επενδύσει, να συνεχίζει να επενδύει, έτσι ώστε να προσφέρουμε. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε ως κυβέρνηση σε τούτο τον τόπο, να προσφέρουμε στα παιδιά μας, στους πολίτες μας, όπου και αν βρίσκονται, τα ίδια επίπεδα εκπαίδευσης, τις ίδιες ευκαιρίες», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, τη Διευθύντρια του Σχολείου και άλλους, προχώρησαν στην υπογραφή της συμφωνίας για την ίδρυση του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ