Η Κυβέρνηση επενδύει στον τομέα της Παιδείας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η Παιδεία αποτελεί τον πιο σημαντικό τομέα διακυβέρνησης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο επίσκεψης του στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κα Αθηνά Μιχαηλίδου, με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων στο πλαίσιο της νέας σχολικής χρονιάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «επισκέπτομαι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα Γυμνάσια της Κύπρου, σε μια περιοχή την οποία η Κυβέρνηση προσεγγίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία, μια περιοχή που είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας. Και ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που, όχι μόνον επενδύσαμε ένα σημαντικό ποσό για αναβάθμιση του υφιστάμενου Γυμνασίου, περίπου 5,5 εκατομμύρια, αλλά όπως υποσχέθηκα κατά την πανεπαρχιακή σύσκεψη που έγινε εδώ στην περιοχή, στο Παραλίμνι, σήμερα θα υπογράψουμε και τα σχετικά συμβόλαια για την ανέγερση νέου Γυμνασίου, το οποίο θα περιλαμβάνει και Αθλητικό Γυμνάσιο. Ενός κόστους που ανεβαίνει περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι ο τομέας της Παιδείας και της Υγείας είναι δύο τομείς που ως Πολιτεία δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση.

Η Παιδεία επηρεάζει οριζόντια όλους τους τομείς πολιτικής. Έχουμε αυτά τα δυόμιση χρόνια διακυβέρνησης προχωρήσει με αρκετές καινοτομίες που αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση.

Το περίφημο θέμα των κλιματιστικών στα σχολεία όταν αναλάβαμε ήταν περίπου 10%. Σήμερα είμαστε στο 45%.

Η επαρχία ελεύθερης Αμμοχώστου έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά όσον αφορά τα κλιματιστικά. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω τις Σχολικές Εφορείες και τους γονείς γιατί υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία.

Προχωρούμε, επενδύουμε στον τομέα της Παιδείας. Είναι ο πιο σημαντικός τομέας διακυβέρνησης. Είμαι σήμερα εδώ για να συζητήσουμε με τα παιδιά, να δούμε πώς προχωρούμε περισσότερο, τι πρέπει να κάνουμε άλλο, ώστε να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο την Παιδεία».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις σχετικά με την ανέγερση της πράσινης Τεχνικής Σχολής στο Δάλι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Κυβέρνηση αυτή, το έχω πει πολλές φορές, επενδύουμε και στην τεχνική εκπαίδευση. Να σας υπενθυμίσω ότι φέτος, για πρώτη φορά, λειτουργούν δύο Τεχνικά Γυμνάσια σε πιλοτική βάση. Χαίρομαι γιατί έχουμε ρεκόρ εγγραφών στην τεχνική εκπαίδευση, ρεκόρ, το οποίο ξεπερνά και τα ποσοστά του 2013. Πριν το 2013 είχαμε τέτοιου είδους ποσοστά. Και θα συνεχίσουμε την ανέγερση και άλλων Τεχνικών Σχολών εκεί και όπου προκύπτουν ανάγκες. Σίγουρα αν μπορούσε να υπάρχει σε κάθε δήμο, σε κάθε κοινότητα, είτε γ

Γυμνάσιο είτε Δημοτικό είτε Τεχνική Σχολή θα το κάναμε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να κινηθούμε στη βάση ενός στρατηγικού σχεδιασμού».