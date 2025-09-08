Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, εκφράζοντας την ίδια ώρα την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο επίσκεψης του σε Γυμνάσιο του Παραλιμνίου, και κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τρία σημεία θέλω να αναφέρω.

Θέλω να το επαναλάβω για πολλοστή φορά, να το ακούσουν στην Κύπρο, να το ακούσουν στην Ελλάδα, να το ακούσουν στις Βρυξέλλες, να το ακούσουν όπου ενδιαφέρονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο.

Και για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα που αποδεικνύει αυτήν την πολιτική μας δέσμευση, εγώ ο ίδιος μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών είχαμε επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της χώρας ακριβώς για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μέσα από μια κοινή εταιρεία, μια σύμπραξη των δύο χωρών, να επενδύσουμε και σε άλλους τομείς που αφορά το συγκεκριμένο έργο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να αναφέρω.

Το δεύτερο σημείο, Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Μπορώ να μιλήσω για την Κυπριακή Δημοκρατία και να σας πω δημόσια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει.

Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Τρίτο και τελευταίο σημείο. Το θέμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, άπτεται και θεμάτων εθνικής κυριαρχίας και όσο και αν προκληθούν, γίνονται αναφορές, ακούω και διαβάζω διάφορα, δεν πρόκειται (να εμπλακώ) σε ένα δημόσιο διάλογο που κακό κάνει, δεν βοηθά, εκείνο που έχει σημασία είναι να λέμε λιγότερα και να πράττουμε σαφώς περισσότερο. Αλλά όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται μέσα από δημόσιες δηλώσεις να θέσω υπό κίνδυνο ή υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας».