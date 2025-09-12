Στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφορίας, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου 2025, διεξήγαγαν έρευνα σε οικία, ιδιοκτησίας 42χρονου, στη Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια μεγάλος αριθμός αντικειμένων, μεταξύ των οποίων:

Ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ,

Ηλεκτρικά και οικοδομικά εργαλεία,

Ηλεκτρονικές συσκευές (φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρικές ταμπλέτες κ.ά.),

Μουσικά όργανα,

Καθώς και άλλα αντικείμενα.

Ο 42χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για το νόμιμο της κατοχής των πιο πάνω αντικειμένων και συνελήφθη, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.