Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μιλώντας στις Τομές στα Γεγονότα, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τόσο την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας όσο και το έργο στο Βασιλικό. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κινείται χωρίς διαφάνεια, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αστοχίες και μεγάλος κίνδυνος ο Κύπριος φορολογούμενος να επιβαρυνθεί με τεράστια ποσά.

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση, είπε πως παρά τις διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι σαφές ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας σχετικά με τη συμφωνία για τα 125 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα ζητά την καταβολή των ετήσιων δόσεων των 25 εκατομμυρίων, όπως συμφωνήθηκε, ενώ η κυπριακή κυβέρνηση επικαλείται μη ικανοποίηση όρων. Ο Στέφανος Στεφάνου κάλεσε την κυβέρνηση να ενημερώσει με σαφήνεια ποιοι ήταν οι όροι της συμφωνίας και αν έχουν εκπληρωθεί. Υπενθύμισε ότι η Βουλή, με ευθύνη της πλειοψηφίας, δεν δέσμευσε το σχετικό κονδύλι, στερώντας έτσι από τον εαυτό της τη δυνατότητα να ασκήσει έλεγχο.

Επισήμανε επίσης τον σοβαρό κίνδυνο που προκύπτει από το λεγόμενο «γεωπολιτικό ρίσκο», το οποίο μοιράζονται Κύπρος και Ελλάδα. Όπως εξήγησε, αν το έργο δεν προχωρήσει εξαιτίας της Τουρκίας, η Κύπρος θα κληθεί να πληρώσει το 50% των μέχρι τότε εξόδων, ποσό που μπορεί να φτάσει σε εκατοντάδες εκατομμύρια. «Είναι πολύ πιθανόν ο φορολογούμενος πολίτης να πληρώσει τεράστια ποσά χωρίς να έχουμε τελικά έργο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση ουδέποτε παρείχε ουσιαστική ενημέρωση στην Επιτροπή Ενέργειας, ενώ ο ίδιος είχε στείλει σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τον Ιανουάριο του 2025 χωρίς να λάβει ουσιαστική απάντηση. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο ύπαρξης σκανδάλων διαφθοράς, αφού, όπως είπε, «εκεί που υπάρχουν πολλά λεφτά συνήθως υπάρχουν και σκάνδαλα».

Για το έργο στο Βασιλικό, ο Στέφανος Στεφάνου ανέφερε ότι η «κακή συμφωνία» έγινε επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη–Συναγερμού, ωστόσο η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη φέρει ευθύνη γιατί δεν κατάφερε να το προχωρήσει. Έκανε λόγο για τεράστιες καθυστερήσεις, για υποδομές που καταστρέφονται και για κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 101 εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθύμισε ότι η κινεζική κοινοπραξία έχει προσφύγει στη διεθνή διαιτησία, διεκδικώντας 136 εκατομμύρια ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία, προειδοποιώντας ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αρνητικό και να επιβαρύνει περαιτέρω το κράτος.

Αντίστοιχα, για το έργο GSI είπε ότι κινδυνεύουν να χαθούν 657 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν επί Αναστασιάδη ήταν λανθασμένες και πολιτικά κατευθυνόμενες, ενώ το ΑΚΕΛ είχε προειδοποιήσει από νωρίς να μην προχωρήσει η συμφωνία και να γίνει νέος διαγωνισμός.

Τέλος, παρουσίασε τις προτάσεις του ΑΚΕΛ για βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Πρότεινε τη μονιμοποίηση του μειωμένου ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, ακόμη και χαμηλότερα από το σημερινό 9%, την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών μεγάλων εταιρειών ΑΠΕ, με στόχο τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των καταναλωτών. Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις στους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν ένα έργο στρατηγικής σημασίας να παραμένει στάσιμο, να κοστίζει δισεκατομμύρια και να απειλεί ακόμη και τις σχέσεις Κύπρου–Ελλάδας.

