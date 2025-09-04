Ανακοίνωση αναφορικά με τα όσα ακούστηκαν χθες στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

«Κατά την εν λόγω Συνεδρία, δόθηκαν κάποια στοιχεία και αριθμοί και έγιναν κάποιες τοποθετήσεις εκ μέρους της Αρχής, οι οποίες προκάλεσαν σύγχυση, γι’ αυτό και η παρούσα Ανακοίνωση, σκοπό έχει, να διευκρινίσει όλα τα θέματα που αφορούν στις καταγγελίες και για τα οποία ζητήθηκε η δική μας θέση».

Διαβάστε επίσης: Σηκώνει το γάντι ο ΓΕ στην Αρχή: «Ποιες υποθέσεις διαφθοράς δεν προχώρησαν;»

Καταγγελίες

Μέχρι τις 31 Αυγούστου, 2025, τέθηκαν ενώπιον της Αρχής, συνολικά 535 Καταγγελίες. Εξ αυτών συμπληρώθηκε η εξέταση των 273. Με τον όρο “συμπληρώθηκε η εξέταση” εννοούμε ότι, είτε απορρίφθηκαν κατά το στάδιο της Προκαταρκτικής Εξέτασης λόγω αναρμοδιότητας ή έλλειψης επαρκούς μαρτυρίας, είτε, μετά από την Προκαταρκτική Εξέταση διεξήχθη έρευνα η οποία δεν κατέληξε σε ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς.

Έρευνες

Για συνολικά 14 καταγγελίες, διεξήχθη έρευνα με τις ακόλουθες εξελίξεις:

6 Έρευνες συμπληρώθηκαν χωρίς να έχει διαπιστωθεί η διάπραξη οποιωνδήποτε πράξεων διαφθοράς.

2 Έρευνες συμπληρώθηκαν και η Τελική Έκθεση / Πόρισμα παραδόθηκαν πρόσφατα στην Αρχή, η οποία τις μελετά και, εντός του τρέχοντος μήνα, θα εκδοθούν λεπτομερείς ανακοινώσεις γι’ αυτές.

4 Έρευνες έχουν συμπληρωθεί και οι Λειτουργοί Επιθεώρησης είναι στο στάδιο της σύνταξης των Τελικών Εκθέσεων / Πορισμάτων. Η παράδοσή τους στην Αρχή, αναμένεται εντός των επόμενων 2 μηνών.

2 Έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Τοποθέτηση Γενικού Εισαγγελέως

Η τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέως ότι η Αρχή δεν του έχει αποστείλει 3 “υποθέσεις διαφθοράς”, είναι ορθή.

Εκείνο που είχε συμβεί είναι ότι, στα πλαίσια 3 καταγγελιών για τις οποίες διεξήχθη ταυτόχρονα έρευνα και περιλαμβάνονται στην παράγραφο 6 (α), πιο πάνω, παρόλο ότι δεν διαπιστώθηκαν πράξεις διαφθοράς, η Αρχή διαπίστωσε παραβίαση προνοιών της νομοθεσίας της, οι οποίες επιβάλλουν υποχρέωση σε μάρτυρες που κλητεύονται για μαρτυρία, να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που τους υποβάλλονται.

Προς το σκοπό αυτόν η Αρχή ζήτησε από το Γενικό Εισαγγελέα, την ποινική δίωξη συγκεκριμένου προσώπου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας διαφώνησε με τη θέση της Αρχής, η οποία τελικά εξέδωσε Ανακοίνωση ημερ. 12 Μαΐου, 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της. Έκτοτε, με καταγραφείσα τη σχετική διαφωνία, το θέμα θεωρείται λήξαν.