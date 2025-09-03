Καλεί την Αρχή Κατά της Διαφθοράς να αναφέρει ποιες είναι οι τρεις υποθέσεις «διαφθοράς που ολοκληρώθηκαν και απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία και δεν προχώρησε καμία» ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης. Τονίζει επίσης ότι «σε περίπτωση που αυτά δεν λέχθηκαν, η Αρχή οφείλει να διευκρινίσει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν ήταν και οι τρεις για τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, οι οποίες απορρίφθηκαν και δεν έφθασαν στη Νομική Υπηρεσία. Η υπόθεση που αφορούσε τον Μιχάλη Κατσουνωτό δεν ήταν υπόθεση από μόνη της, αλλά αναφορά για διάπραξη αδικήματος άρνησης απάντησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάκης Κωνσταντινίδης, μέλος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, χαρακτήρισε το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή ως το καλύτερο κείμενο που ήρθε κοντά τους τους τελευταίους μήνες. Αναφερόμενος στη δράση της Αρχής, υπογράμμισε ότι υπάρχει πρόοδος στον τομέα των καταγγελιών, οι οποίες πλέον διερευνώνται πιο γρήγορα, παρά το γεγονός ότι πολλές αφορούν έρευνες μεγάλης εμβέλειας που απαιτούν χρόνο.

Ο Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι η Αρχή έχει δεχθεί 530 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 35 κρίθηκαν εντελώς αβάσιμες, ενώ οι υπόλοιπες εξετάστηκαν μία προς μία. Πρόσθεσε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν υποθέσεις και, εφόσον χρειαστεί, θα δημοσιοποιηθούν και ονόματα, μεταξύ των οποίων και πολιτικά πρόσωπα.

Διαβάστε επίσης: Χαρτσιώτης: Ξεχωριστό το νομοσχέδιο για ανέλεγκτο ΓΕ - Σύντομα στη Βουλή