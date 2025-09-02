Η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα, η οποία έχει αναλάβει υποχρεώσεις έναντι κάθε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας που περιλαμβάνουν την ομαλοποίηση, την αναγνώριση και την έμπρακτη συμβολή σε μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, δήλωσε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, κατά την άφιξή της, την Τρίτη, στον χώρο πραγματοποίησης της συνεδρίας του Άτυπου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, στην Κοπεγχάγη.

Η κ. Ραουνά, η οποία ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας στο Συμβούλιο, ανέφερε ότι "είναι μια κατάλληλη ευκαιρία δεδομένου ότι τους έχουμε εδώ, για να μεταφέρουμε ως ένωση των 27 αυτό το σαφές μήνυμα στην Τουρκία".

Η Υφυπουργός είπε ότι στο Συμβούλιο η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη διεύρυνση, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τη διαδικασία σταδιακής ενσωμάτωσης για τις υποψήφιες χώρες , στην ενίσχυση της εργαλειοθήκης μας για το κράτος δικαίου και στο μέλλον της Ευρώπης.

Για τη διεύρυνση τόνισε ότι είναι μια γεωπολιτική αναγκαιότητα και ένας καταλύτης καθώς αφορά την επέκταση του χώρου ασφάλειας και προστασίας.

"Θα συζητήσουμε πώς η διαδικασία της σταδιακής ενσωμάτωσης μπορεί να διευκολύνει τις υποψήφιες χώρες να προχωρήσουν στις ενταξιακές τους διαπραγματεύσεις. Είναι μια διαδικασία που βασίζεται σε αξιοκρατικά κριτήρια και η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τις διευκολύνει, προκειμένου να προχωρήσουν στις ενταξιακές τους διαπραγματεύσεις", ανέφερε.

Στο πρώτο μέρος των εργασιών συμμετέχουν και Υπουργοί από τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες και στο δεύτερο μέρος μετέχουν μόνο τα κράτη – μέλη, με αντικείμενο συζήτησης την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην ΕΕ.

Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί με γεύμα εργασίας, με συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.