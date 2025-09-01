Στο Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκαν ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και ο τέως Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναμετρήθηκαν ως προς το ποιο κόμμα βρίσκεται πιο κοντά την κοινωνία.

Ο κ. Νεοφύτου δήλωσε ότι «μιλώ για την παράταξη μου και θεωρώ πως πάντα ήταν το αποκούμπι για την κοινωνία στα δύσκολα».

Από πλευράς του ο κ. Κυπριανού εξέφρασε την άποψη ότι «το αποκούμπι για τον απλό κόσμο είναι το ΑΚΕΛ και όχι ο ΔΗΣΥ. Ο ΔΗΣΥ ίσως είναι αποκούμπι για άλλους».

Επιπλέον, ο κ Νεοφύτου έβαλε θετικό πρόσημο και δήλωσε στήριξη στην ηγεσία του κόμματος. «Πιστεύω βρίσκει το βηματισμό μέσα στις δύσκολες συνθήκες. Προσωπικά θα είμαι δίπλα στην ηγεσία και την παράταξη μου, να δώσουμε τη μάχη.

Τέλος, ευχήθηκε τα δύο μεγάλα κόμματα να παραμείνουν τα δύο μεγάλα κόμματα.

Δείτε το ρεπορτάζ: