Η Πρόεδρος της Βουλής και του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, τοποθετήθηκε εκτενώς για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, την ανάγκη ανάληψης ευθυνών, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο.

Αρχικά ανέφερε ότι «το θέμα με τη φωτιά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε το ότι πήγε στραβά. Γιατί όντως ο ίδιος εδώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, για παράδειγμα, ότι έγιναν λάθη και παραλείψεις. Άρα ο στόχος μας είναι να μην επαναληφθούν. Άρα σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να μην καυτηριάσει το γεγονός είτε του μη συντονισμού, είτε το γεγονός ότι υπουργική απόφαση αντιβαίνει το σχέδιο δρομολόγησης ενεργειών. Είτε το γεγονός ότι μια διαφορετική εικόνα παρουσιάστηκε στην πρώτη συνεδρία της Βουλής, μια διαφορετική στη δεύτερη».

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε πως «η Βουλή θα ασκήσει τον ρόλο της, θα ετοιμάσει το πόρισμα με βάση όλα αυτά τα οποία έχει εντοπίσει. Ο στόχος μας είναι να στηριχθούν οι οικογένειες πραγματικά και ξεκίνησαν ήδη, δεν μηδενίσουμε, όντως έγιναν συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά πρέπει μέχρι τέλους για όλες τις οικογένειες, για όλες τις περιπτώσεις».

Σχετικά με τις ευθύνες τόνισε ότι «στο τέλος της μέρας δεν είναι κακό να βγούμε και να πούμε ότι έγιναν λάθη εδώ και εδώ. Και να αναλάβουμε την ευθύνη. Αυτό θέλει ο κόσμος. Ειλικρίνεια. Ουδείς αλάνθαστος».

Για την ομηρία των πέντε Ελληνοκυπρίων

Η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και στην κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. «Είναι πέντε συμπολίτες μας, οι οποίοι με τη βία, παράνομα και εκδικητικά κρατούνται σε φυλακές του Αττίλα. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο, παράνομο, ασύμβατο με κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεώρησα καθήκον μου να αποστείλω επιστολή στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία επικοινώνησα, όπως επίσης και στον κύριο Ρουσόπουλο για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Πρόσθεσε ότι «είναι εδώ που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυστηροποιήσει την προσέγγισή της προς την Τουρκία. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς σεβασμό κυριαρχικών δικαιωμάτων και χωρίς να εκπληρωθούν οι κυπρογενείς της υποχρεώσεις».

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την εσωκομματική κριτική

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την εσωκομματική συζήτηση μετά την επιστολή του πρώην Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, ανέφερε:

«Βεβαίως δικαίωμα του να στέλνει τις απόψεις του. Τις λαμβάνουμε υπόψη. Μιλήσαμε, έληξε το ζήτημα. Κάθε οικογένεια έχει τα δικά της, αυτά συμβαίνουν.

Παράλληλα, απέρριψε τα περί στροφής του κόμματος προς τα δεξιά. «Οι θέσεις μας είναι εκεί και δεν αλλάζουν. Είναι αυτές τις θέσεις που στις ιστορικές στιγμές του τόπου δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ήμασταν εκεί μπροστάριδες με τις θέσεις μας, τις απόψεις μας. Και σε κάθε δύσκολη στιγμή βγαίνουμε μπροστά να λέμε αυτό που πιστεύουμε, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς».

Για τις εκλογές του 2026

Η κ. Δημητρίου τόνισε πως ο ΔΗΣΥ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας για τις βουλευτικές. «Ήδη θα ξεκινήσουμε να ανακοινώνουμε ονόματα για αριστίνδην υποψήφιους. Θέλουμε άτομα τα οποία να ενισχύουν την αξιοπιστία και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε καιρούς δύσκολους. Θέλουμε άτομα που αύριο να μπορούν να χειριστούν δύσκολα νομοσχέδια για το καλό του τόπου. Ο ρόλος ενός βουλευτή δεν είναι ούτε να κατηγορεί, ούτε να κάνει βίντεο απλά για views ή likes».