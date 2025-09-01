Ενοχλήθηκαν οι Τ/κ με την ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, στο μνημόσυνο των ηρώων του αχυρώνα Λιοπετρίου. Η Αννίτα Δημητρίου χαρακτήρισε τον αγώνα της ΕΟΚΑ ς ως «τον πιο αγνό, θαρραλέο και λαμπρό της σύγχρονης ιστορίας του έθνους». Υποστήριξε ότι η ΕΟΚΑ αποτελεί πρότυπο πατριωτισμού και δράσης, τονίζοντας ότι «η ιστορία γράφεται με πράξεις και όχι με λόγια».

Η κα. Δημητρίου υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ανάγκη «να προστατευτεί και να σωθεί ο κυπριακός ελληνισμός» από την εποθετικότητα της Τουρκίας. Κάλεσε μάλιστα σε αξιοποίηση της συμμετοχής στην ΕΕ ως μέσο πίεσης προς την Άγκυρα, ώστε να μπλοκαριστούν οι ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες όσο συνεχίζει, όπως είπε, την κατοχή, την επιμονή σε λύση δύο κρατών, τις ενέργειες στην ΑΟΖ και τις προκλήσεις στο Αιγαίο.



Χαρακτηριστική η ανάρτηση του Τ/κ δημοσιογράφου Σεφά Καραχασάν που συνοδέυεται με βίντεο.



