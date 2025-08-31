Σε αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας της Κύπρου και στη δημιουργία πλαισίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πίεση στην Τουρκία κάλεσε την Κυριακή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ώστε να καταστεί σαφές στην Άγκυρα ότι οι φιλοδοξίες της να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η κοινή άμυνα και ασφάλεια και η τελωνειακή σύνδεση, περνούν μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Μιλώντας στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων του Αχυρώνα Λιοπετρίου, σημείωσε ακόμα πως δεν υπάρχει κανένα άλλοθι και καμία κομματική θέση που «να νομιμοποιεί την ύβρη απέναντι σε όσους κάηκαν ζωντανοί, πλήρωσαν το τίμημα με το αίμα τους για να γίνουμε από υπόδουλοι, ελεύθεροι».

Σε ομιλία της, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στο Λιοπέτρι, η κα. Δημητρίου είπε πως «αυτό που έγινε στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου μάς συγκινεί και μας συγκλονίζει βαθιά, γιατί είναι κάτι πέρα απ’ την ιστορία. Είναι εκείνη η λεπτή, η φωτεινή γραμμή όπου ο άνθρωπος ξεπερνάει τον εαυτό του, την ίδια του την ύπαρξη και γίνεται σύμβολο» είπε και πρόσθεσε πως «είναι η στιγμή που η ίδια η ιστορία αγγίζει τα όρια του μυθικού και μετουσιώνεται μέσα απ’ την ηρωική πράξη, την υπέρτατη θυσία, σε αλήθεια. Την αλήθεια της αδούλωτης ελληνικής ψυχής».

Τέσσερις αλύχιστες ψυχές, σημείωσε «που καίγονταν απ’ την επιθυμία για ελευθερία, για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, αντιτάχθηκαν απέναντι σε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Και μαζί τους ένας ολόκληρος πολιτισμός, μια ολόκληρη φυλή συνότζαιρη του κόσμου», γιατί «εκεί στον ταπεινό αχυρώνα του Λιοπετρίου αντήχησε ξανά απ’ τα βάθη των αιώνων το "Μολών Λαβέ" του Λεωνίδα, αναβίωσε το "Χάνι της Γραβιάς" του Ανδρούτσου».

Όπως είπε η Πρόεδρος της Βουλής «είναι τέτοιους λεβέντες που κάποιοι χωρίς αιδώ προσπαθούν να σπιλώσουν. Η αλήθεια της υπέρτατης θυσίας είναι όμως τόσο συγκλονιστική, που όσο κι αν υποσκάπτεται δεν κατεβαίνει στο επίπεδο της μικρότητας μερικών παραχαρακτών της ιστορίας».

Ανέφερε ακόμα ότι «όποιος επιχειρεί να αλλοιώσει αυτή την αλήθεια, να χαμηλώσει την αξία της θυσίας του Αυξεντίου, φέρνοντας την στα μέτρα του για μερικά likes, δεν προσφέρει προοδευτισμό, απλά γελοιοποιείται. Και όποιος επιχειρεί να "ξαναγράψει" την ιστορία παρακινούμενος από πολιτικές σκοπιμότητες και αλλότρια κίνητρα, θα μας βρίσκει όλους μπροστά του».

Ταυτόχρονα διερωτήθηκε «πώς τολμούν αλήθεια να στέκονται απέναντι σε όσους έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα, αυτοί που δεν έχουν αφιερώσει ούτε και ένα λεπτό από την άνεση του καναπέ τους; Τόση ασέβεια και τόση αγνωμοσύνη».

Δεν υπάρχει, συνέχισε «κανένα άλλοθι, καμία "εξέλιξη", καμία "ευρωπαϊκή ταυτότητα", καμία κομματική θέση που να νομιμοποιεί την ύβρη απέναντι σε όσους κάηκαν ζωντανοί, πλήρωσαν το τίμημα με το αίμα τους για να γίνουμε από υπόδουλοι, ελεύθεροι, από υπήκοοι, πολίτες».

Όπως είπε η Αννίτα Δημητρίου «η ιστορία γράφεται με πράξεις όχι με αναρτήσεις και δεν είναι ούτε εμπορεύσιμη ούτε και διαπραγματεύσιμη. Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ είναι η πιο περίτρανη απόδειξη της μεγαλοσύνης του κυπριακού ελληνισμού» είπε.

Θα πρέπει, σημείωσε «να ντρέπονται όσοι επιχειρούν με τεχνάσματα σε τόσο δύσκολες και αβέβαιες στιγμές να κλονίσουν την πίστη του κόσμου σε ιερά και όσια, αντί να προσπαθούν να ενισχύσουν, να ενδυναμώσουν τον λαό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε».

Στην ομιλία της η Πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμα πως «70 χρόνια μετά, δεν έχει επέλθει ακόμη η κάθαρση στο δράμα αυτού του τόπου. Οι πληγές της τουρκικής εισβολής και κατοχής παραμένουν ανοιχτές. Πρόσφυγες στην ίδια μας την πατρίδα, αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι, ζωές πίσω από συρματοπλέγματα και δανεικές αναμνήσεις για τους πιο νέους».

Αφού ανέφερε πως «οι ήρωες μας είναι η πυξίδα μας» η κα. Δημητρίου είπε πως «αυτοί μας δείχνουν τον δρόμο, μας δείχνουν ότι την αγάπη για την πατρίδα δεν αρκεί να τη δηλώνουμε με λόγια, αλλά με πράξεις. Και το μεγαλύτερο διακύβευμα που έχουμε ενώπιον μας είναι η διάσωση και διασφάλιση του κυπριακού Ελληνισμού, σ’ ένα κόσμο που κλυδωνίζεται και απέναντι σε μια Τουρκία αδιάλλακτη, η οποία επιχειρεί συνεχώς νέα τετελεσμένα».

Η ευθύνη μας σημείωσε «είναι βαριά και πρέπει να σταθούμε στο ύψος της ιστορίας μας, να προχωρήσουμε με ενότητα, με σοβαρότητα, με ειλικρίνεια, με αποφασιστικότητα, με πίστη, με στρατηγική. Μακριά από πολιτικές που σπέρνουν τη διχόνοια, τον αρνητισμό και την ισοπέδωση, με πνεύμα συνεργασίας και ομοψυχίας για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας, για να μπορούν να αναπνέουν, να αναπνέουμε, αέρα ελευθερίας, σε μια Κύπρο ενωμένη χωρίς κατοχικά στρατεύματα και ξένες εγγυήσεις».

Πρόσθεσε ότι «ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν ο, τι πιο αγνό, ό,τι πιο γενναίο, ό,τι πιο φωτεινό γέννησε η σύγχρονη ιστορία του έθνους μας. Μένει μόνο να σκύψουμε λίγο μέσα μας και να αναρωτηθούμε για ποιον παλεύουμε, ποιοι είμαστε στα δύσκολα, τι μπορούμε να κάνουμε, για να βαδίσουμε στο μονοπάτι που αυτοί χάραξαν».

Μόνο έτσι, είπε η Αννίτα Δημητρίου «κρατάμε το πνεύμα του αγώνα των ηρώων κι ηρωίδων μας, όχι ως ανάμνηση του παρελθόντος, μα ως αδιαπραγμάτευτη στάση ζωής. Δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή, δεν συμβιβαζόμαστε με το παράλογο, με το άδικο, δεν συμβιβαζόμαστε με μισή πατρίδα».

Η Πρόεδρος της Βουλής είπε επίσης πως «με πίστη και επιμονή, με όπλα μας το διεθνές δίκαιο, τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμμαχίες που οικοδομούμε, και από κοινού με την Ελλάδα, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε, να μην πτοηθούμε, μέχρι να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία, μέχρι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να πετύχουμε την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».

Να αξιοποιήσουμε, συνέχισε «την ευρωπαϊκή μας ιδιότητα και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο εκείνο εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ούτως ώστε να πιεστεί η Τουρκία και να της καταστεί σαφές, ότι οι φιλοδοξίες της να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η κοινή άμυνα και ασφάλεια και η τελωνειακή σύνδεση, περνούν μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα. Κι όσο παραμένει κατοχική δύναμη, επιμένει στη λύση δύο κρατών, συμπεριφέρεται πειρατικά στην ΑΟΖ και προκαλεί στο Αιγαίο, κλείνει κάθε της ευρωπαϊκή προοπτική» σημείωσε.

Αναφερόμενη στους πεσόντες Ανδρέα Κάρυο, Φώτη Πίττα, Ηλία Παπακυριακού και Χρίστο Σαμάρα, η κα. Δημητρίου είπε πως «έγιναν φλόγα που καίει στα χέρια μας και την ψυχή μας και αλίμονο εάν αυτή τη φλόγα δεν την κρατήσουμε ζωντανή. Η μνήμη των ηρώων μας είναι πρόκληση, είναι κάλεσμα και όταν έρθει η δική μας ώρα της ευθύνης ας κοιτάξουμε να μην φανούμε μικροί απέναντι της».

Η μνήμη τους, κατέληξε η Πρόεδρος της Βουλής «δεν είναι απλώς ισόβιο καθήκον, αλλά ζωντανή δοκιμασία για το ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε και που θέλουμε να πάμε».

Σημειώνεται ότι την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, ενώ μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε πορεία προς το Μνημείο των Ηρώων όπου τελέστηκε τρισάγιο και έγινε κατάθεση στεφάνων.

Πηγή: ΚΥΠΕ