Την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου - Ιαπωνίας συζήτησαν, την Παρασκευή, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής της Ιαπωνίας, Κοϊτσίρο Γκέμπα, κατά τη διάρκεια συνάντησή τους το απόγευμα της Παρασκευής στο Γραφείο της Προέδρου της Βουλής.

Η κ. Δημητρίου υποδέχτηκε τον κ. Γκέμπα και τον ξενάγησε στο κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής της Ιαπωνίας υπέγραψε το βιβλίο των επισκεπτών. Στο μήνυμά του, ο κ. Γκέμπα εξέφρασε την ευχή για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Ακολούθως, οι δύο αξιωματούχοι μετέβησαν στο Γραφείο της Προέδρου της Βουλής. Ο Κοϊτσίρο Γκέμπα δήλωσε ότι αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο ως Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας. Εξέφρασε επίσης την επιθυμία του για περαιτέρω συνεργασία με την Κύπρο επ’ ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και την επιθυμία του για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων σε επίπεδο Κοινοβουλίων.

«Η Κύπρος είναι ένας σημαντικός εταίρος, που μοιράζεται τις ίδιες αξίες και αρχές μαζί μας», συνέχισε.

Από την πλευρά της, η Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το άνοιγμα της Πρεσβείας της Κύπρου στην Ιαπωνία πρόσφατα, σημειώνοντας ότι «αυτό ήταν ένα σημείο εκκίνησης - ειδικά τώρα με την Προεδρία της ΕΕ - για να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε στην περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας».

«Για εμάς, η Ιαπωνία είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος» και «ένας πολύ σημαντικός στρατηγικός εταίρος», επεσήμανε η κ. Δημητρίου. «Πιστεύουμε πραγματικά και επενδύουμε στον εμπλουτισμό των σχέσεων και των δεσμών μεταξύ των χωρών και των λαών μας», συνέχισε.

Ο Κοϊτσίρο Γκέμπα σημείωσε ότι «τόσο η Κύπρος όσο και η Ιαπωνία είναι ναυτικά κράτη και εξέφρασε την επιθυμία του για διμερή συνεργασία σε σχέση με τη διατήρηση και ενίσχυση της τάξης στα θαλάσσια σύνορα βάσει του νόμου.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας στην Ιαπωνία, ο κ. Γκέμπα είπε ότι ορισμένες ιαπωνικές εταιρείες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο. Εξέφρασε επίσης την επιθυμία του για βελτίωση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, "με την ευκαιρία της συνάντησης, η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες και την εκτίμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη σταθερή στάση αρχών της Ιαπωνίας υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού, υπογραμμίζοντας ότι η Ιαπωνία αποτελεί σημαντικό σύμμαχο και αξιόπιστο εταίρο για την Κύπρο και την επίλυση του Κυπριακού".

"Η κ. Δημητρίου διαβεβαίωσε τον κ. Γκέμπα ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία και ότι η επίλυση του Κυπριακού θα επιτρέψει στην Κύπρο να αξιοποιήσει πλήρως τον γεωστρατηγικό της ρόλο προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία θα συνεργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο του συμφωνημένου πλαισίου και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ", προστίθεται.

''Η Πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι η Κύπρος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει για πενήντα χρόνια υπό τουρκική κατοχή και οι παραβιάσεις από την Τουρκία του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο συνιστούν παραβιάσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος'', σημειώνεται.

''Αναφερόμενη στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών προϋποθέτει τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς έννομης τάξης. Εξέφρασε δε την ανάγκη άμεσου τερματισμού των εχθροπραξιών, όπου και αν αυτές εκτυλίσσονται, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των συνεργασιών και των διμερών σχέσεων μεταξύ φίλων χωρών όπως η Κύπρος και η Ιαπωνία αποτελεί τη μόνη απάντηση για την αντιμετώπιση της ανασφάλειας, της αστάθειας και του πολέμου'', αναφέρει η ανακοίνωση.

"Από πλευράς του, ο κ. Γκέμπα επαναβεβαίωσε την πάγια προσήλωση της Ιαπωνίας στο διεθνές δίκαιο και τη στάση αρχών της χώρας του υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού, σύμφωνα με τα περί Κύπρου Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ'', επισημαίνεται.

"Κατά τη συνάντηση, αντηλλάγησαν εξάλλου απόψεις για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή", προστίθεται.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι αυτή αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την εξεύρεση τρόπου περαιτέρω εμπλουτισμού των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Επεσήμανε, επίσης, ότι η Κύπρος θεωρεί την Ιαπωνία «σημαντικό στρατηγικό παράγοντα», προσθέτοντας ότι «βασιζόμαστε στους κοινούς μας κανόνες και αρχές για να βελτιώσουμε και να εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς μας».

Η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τόσο η ίδια όσο και ο κ. Γκέμπα εξέφρασαν την επιθυμία τους για εμπλουτισμό και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων. Συνέχισε λέγοντας ότι η επίσκεψη του Κοϊτσίρο Γκέμπα θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ιαπωνίας και τη διερεύνηση ευκαιριών για επενδύσεις.

Επιπλέον, η Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την υποστήριξη της Ιαπωνίας στο Κυπριακό όλα αυτά τα χρόνια, προσθέτοντας ότι ο Αντιπρόεδρος του ιαπωνικού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στην υποχρέωση και την αναγκαιότητα να εδραιωθεί το διεθνές δίκαιο, η ειρήνη και η ασφάλεια όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος του ιαπωνικού Κοινοβουλίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την πραγματοποίηση της επίσκεψής του στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι είχε μια «πολύ ουσιαστική» ανταλλαγή απόψεων με την Αννίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους.

«Η Κύπρος είναι ένας σημαντικός εταίρος για την Ιαπωνία, που μοιράζεται τις ίδιες αξίες και αρχές», επεσήμανε ο κ. Γκέμπα, εκφράζοντας την ελπίδα του «να επεκταθεί η συνεργασία με την Κύπρο, η οποία είναι κράτος μέλος της ΕΕ, όχι μόνο διμερώς, αλλά και πολυμερώς».

«Συμφωνήσαμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας κατάστασης όπου η διεθνής τάξη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις», τόνισε. «Σε αυτή τη συγκυρία, η συνεργασία μεταξύ χωρών που ομογνωμούν είναι πιο σημαντική από ποτέ. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ιαπωνίας και Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των διακοινοβουλευτικών ανταλλαγών», συνέχισε.

Ακόμη, ο Αντιπρόεδρος του ιαπωνικού Κοινοβουλίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, προσθέτοντας ότι οι ιαπωνικές εταιρείες έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο πρόσφατα. Σημείωσε, περαιτέρω, ότι «αυτό αποτελεί απόδειξη ότι οι ιαπωνικές εταιρείες αναγνωρίζουν το πλεονέκτημα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κύπρο», το οποίο χαρακτηρίζεται από «εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και γεωγραφική σημασία».

«Με αυτή την επίσκεψη, δεσμεύομαι να προωθήσω τις ανταλλαγές βουλευτών μεταξύ των δύο χωρών και να προωθήσω τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των εθνών μας», δήλωσε ο Κοϊτσίρο Γκέμπα, εκφράζοντας την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη στην Αννίτα Δημητρίου και τον λαό της Κύπρου για τη θερμή τους υποδοχή.

Τέλος, η Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε την ευχή της για μια περαιτέρω καρποφόρα συνεργασία μεταξύ Ιαπωνίας και Κύπρου, προσθέτοντας ότι ο Κοϊτσίρο Γκέμπα έχει ανοιχτή πρόσκληση να επισκέπτεται την Κύπρο και το Κοινοβούλιό της.