Κοινή δήλωση εξέδωσαν Κυπριακή Δημοκρατία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αμάχους στη Γάζα μέσω του Θαλάσσιου Διαδρόμου Αμάλθεια.

Η ανακοίνωση:

Καθοδηγούμενοι από ανθρωπιστικές αρχές και με πλήρη επίγνωση της επιτακτικής ανάγκης για αντιμετώπιση της τραγικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα, η Κυπριακή Δημοκρατία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) συνεργάζονται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους αμάχους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για ανακούφιση των αμάχων, διασφαλίζοντας τη συνεχή, ασφαλή και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω όλων των διαθέσιμων και εν δυνάμει οδών, συμπεριλαμβανομένου του επιπρόσθετου θαλασσίου διαδρόμου Αμάλθεια από την Κύπρο προς τη Γάζα.

Ο θαλάσσιος διάδρομος Αμάλθεια, ο οποίος ενεργοποιήθηκε αρχικά τον Μάρτιο του 2024, συμπληρώνει τις συλλογικές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την αποστολή βοήθειας μέσω ξηράς, αέρος και θαλάσσης.

Με την επιχειρησιακή συνεργασία της United Nations Office for Project Services (UNOPS) και της World Central Kitchen, και στο πλαίσιο του μηχανισμού του Ψηφίσματος 2720 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), το οποίο προβλέπει τη διευκόλυνση, παρακολούθηση και επαλήθευση της ροής της βοήθειας, η Κυπριακή Δημοκρατία και τα ΗΑΕ έχουν αποστείλει 1.200 τόνους βοήθειας, μέσω του λιμένα Ασντόντ, για περαιτέρω διανομή στη Γάζα. Η χρηματοδότηση παρέχεται από τα ΗΑΕ μέσω του Ταμείου Αμάλθεια.

Η σημαντική αυτή ανθρωπιστική συνεισφορά, η οποία περιλαμβάνει επίσης βοήθεια από άλλες χώρες εταίρους και διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς, αποτελείται κυρίως από τρόφιμα –με έμφαση στη βρεφική διατροφή και το αλεύρι– που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των άμεσων αναγκών, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων ομάδων.

Οι δύο πλευρές επαναλαμβάνουν την κοινή τους δέσμευση να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με διεθνείς εταίρους για την παροχή βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα, μέσω όλων των διαθέσιμων οδών και σε ολόκληρη τη Γάζα, πάντα σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αρχές.