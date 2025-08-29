Το Κίνημα Άλμα, αναφερόμενο στην απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παραχωρήσει αναστολή διορισμού ενός έτους στην Υπουργό Γεωργίας, με επίκληση του «δημοσίου συμφέροντος», λέει ότι εγείρονται σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας και ίσης μεταχείρισης, ενώ δηλώνει ότι δεν θα μείνει σιωπηλό μπροστά σε «πρακτικές που υπονομεύουν τη νομιμότητα, την ίση μεταχείριση, τις δικαιοκρατικές εγγυήσεις».

Σε ανακοίνωση Τύπου το Άλμα προσθέτει ότι οι κανόνες πρέπει να ισχύουν και εφαρμόζονται για όλους, ως το ελάχιστο που απαιτεί και αναμένει η κοινωνία από τους διοικούντες.

Περαιτέρω αναφέρει πως σύμφωνα με το άρθρο 28Γ του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, αναστολή διορισμού παραχωρείται αποκλειστικά για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης/τοκετού ή συνέχισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και πως η νομοθεσία δεν προβλέπει επίκληση του «δημοσίου συμφέροντος» για παρόμοια απόφαση.