Επαφές στη Βουδαπέστη είχε χθες η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στις συναντήσεις, επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και η πολιτική βούληση για περαιτέρω ενίσχυσή του, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Παράλληλα, η κ. Ραουνά εξέφρασε τη δέσμευση και αποφασιστικότητα της Κύπρου να εργαστεί για μια φιλόδοξη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα Προεδρία, με στόχο μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την παραμονή της στην ουγγρική πρωτεύουσα, η Υφυπουργός είχε συναντήσεις με τον Ούγγρο ομόλογό της, Υπουργό αρμόδιο για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις János Bóka, καθώς και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη Βουλή Zoltan Tessely, αναφέρει η ανακοίνωση.

Στη συνάντηση με τον κ. Bóka επιβεβαιώθηκε εκατέρωθεν το διαχρονικά υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και η πολιτική βούληση για περαιτέρω ενίσχυσή τους. Η κ. Ραουνά ενημέρωσε τον Ούγγρο ομόλογό της για τις προετοιμασίες για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και για σημαντικά ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Κύπρος κατά το εξάμηνο ενάσκησής της. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ άλλων, για θέματα διεύρυνσης της ΕΕ, για τη μετανάστευση, την ανταγωνιστικότητα, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και για θέματα άμυνας και ασφάλειας. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, περιλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής.

Η Υφυπουργός ενημέρωσε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς επίσης για την πρόοδο στη διαδικασία για πλήρη ένταξη της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν. Εξέφρασε, ακόμη, τη δέσμευση και αποφασιστικότητα της Κύπρου να εργαστεί για μια φιλόδοξη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα Προεδρία, με στόχο μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τον κ. Tessely, η κα Ραουνά συζήτησε καίρια ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας, με έμφαση στη μετανάστευση, τη διεύρυνση, την ενέργεια, την ασφάλεια και άμυνα, καθώς και τις περιφερειακές εξελίξεις. Η Υφυπουργός ενημέρωσε, τέλος, για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Πηγή: ΚΥΠΕ