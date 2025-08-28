Το «σκάνδαλο του τερματικού LNG στο Βασιλικό δεν είναι απλώς μια αποτυχία, είναι απόδειξη συντονισμένης κατάστασης διαφθοράς, αδιαφάνειας, λάθος χειρισμών και ευθείας πολιτικής ανικανότητας» αναφέρει το VOLT για να προσθέσει ότι είναι η κορύφωση μιας δεκαετίας «περίεργων» αποφάσεων για την ενέργεια που κόστισαν εκατοντάδες εκατομμύρια, καθυστέρησαν το ενεργειακό μέλλον της χώρας και δέσμευσαν το κράτος σε αδιέξοδες επιλογές.

Σε ανακοίνωσή του το VOLT αναφέρει και το ότι «η ενεργειακή επένδυση που παρουσιάστηκε ως εθνικής σημασίας παραμένει στάσιμη, αφού η πλωτή μονάδα παραμένει στη Μαλαισία χωρίς πιστοποίηση και η πρόοδος των εργασιών στον τερματικο σταθμό του Βασιλικού, βρίσκεται στο 40–45% ολοκλήρωσης καθυστερώντας πέρα από κάθε λογική».

Η Ανδρομάχη Σοφοκλέους, συμπρόεδρος του Volt δήλωσε ότι «η κυβέρνηση, Νίκου Χριστοδουλίδη, έκδηλα αδυνατεί να διαχειριστεί αυτό που παρέλαβε» ενώ η συντονίστρια της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου του Volt, Νατάσα Ιωάννου είπε ότι «όλα έγιναν με πλήρη γνώση και ευθύνη όσων διοικούσαν».

Πηγή: ΚΥΠΕ