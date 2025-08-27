Η Ελλάδα αποτελεί τον πολυτιμότερο σύμμαχο και στήριγμα της Κύπρου κι Ελλάδα και Κύπρος θα συνεχίσουν να συμπορεύονται, στη βάση κοινών αρχών, για την προάσπιση των δικαίων του ελληνισμού, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου στη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Ιωάννη – Μιχαήλ Λοβέρδο στη Βουλή, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα αξιωματούχου στην Λευκωσία για το Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η Κύπρος υφίσταται τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής για 51 χρόνια αι τόνισε τη σημασία της διατήρησης αρραγούς μετώπου για την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού ενόψει των αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται, η κ. Δημητρίου εξέφρασε ανησυχία για τους 5 Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν και κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα και αναφέρθηκε στο διάβημα που απηύθυνε στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ζήτημα αυτό, ζητώντας τη συνδρομή τους για την άμεση απελευθέρωση των 5 Ελληνοκυπρίων.

Ο κ. Λοβέρδος ανέφερε ότι για τον απανταχού Ελληνισμό, το Κυπριακό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι η παρουσία του στην Κύπρο επ’ ευκαιρία του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς, στέλνει ένα σαφές μήνυμα ενότητας, σύμπνοιας και κοινού αγώνα για τη δικαίωση της Κύπρου, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των σχετικών Ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε επίσης, ότι το Κυπριακό πρέπει να τεθεί στη σωστή του βάση, ως διεθνές πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση, σημειώθηκε η ευδόκιμη παρουσία διακεκριμένων Κύπριων αποδήμων στις χώρες, όπου διαμένουν και δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς τομείς, με τον κ. Λοβέρδο να επισημαίνει ότι με τη δράση τους, οι απόδημοι ενισχύουν τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας και της Κύπρου και αναδεικνύουν τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού.

Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη για μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στα θέματα των αποδήμων και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Αντηλλάγησαν, τέλος, απόψεις για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιφερειακές εξελίξεις και στις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοκρατία.